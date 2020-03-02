美降息預期助攻亞幣回穩 新台幣勁揚2.06角

僅管武漢肺炎疫情成為經濟最大利空，由於台灣疫情相對穩定，新台幣兌美元2日升值2.06角收30.124元，為半個月以來高點。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北2日電）僅管武漢肺炎疫情成為經濟最大利空，由於台灣疫情相對穩定，新台幣表現強強滾，不只股匯脫鉤，新台幣兌美元今天更是一路走升，收盤收30.124元，升值2.06角，為半個月以來高點，且為連續4個交易日走升。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴及日本、韓國以及歐美國家，市場信心受挫，美股上周連日崩跌，台股雖因228連續假期避開重災日，今天仍開低震盪走低，收盤跌121.71點，為11170.46點。

值得注意的是，台灣近日股匯不同調已成常態，新台幣兌美元今天開盤價為30.250元，旋即強彈升破1角，並一路走高，連闖30.200、30.100元整數關卡，站上30字頭，最高來到30.065元，勁揚2.65角，下午漲幅稍微收斂，不過收盤仍大升逾2角，台北及元太外匯市場總成交金額則為17.67億美元。

外匯交易員認為，亞幣上週五就有回檔的跡象，只是台灣股匯市適逢228國定假日，放假一天，今天新台幣升值逾2角，當中也有點「補進度」的意味。

此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）聲明指出「我們將運用各種工具，採取適當行動支撐經濟」，市場解讀為有降息可能。外匯交易員表示，降息預期之下，美元吸引力減弱，使得先前走勢偏貶的亞幣稍微回檔，日圓也回升至108元左右的價位。

至於外資持續賣超台股，外匯交易員表示，今天外資在匯市呈現雙向操作，甚至匯入多一些，雖然外資連續賣超台股，目前沒有看到資金大舉撤離的跡象，若市場對美國降息預期升溫，也不排除資金回流亞洲新興市場的可能性。（編輯：楊凱翔）1090302