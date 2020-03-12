台美幕後角力 約翰霍普金斯大學疫情圖正名台灣

（中央社記者陳韻聿台北12日電）美國約翰霍普金斯大學武漢肺炎疫情圖對台灣的標示近日突改為「台北及周邊地區」，今天已正名為「台灣」。「美國國會台灣觀測站」臉書指出，這可歸功於美台各界人士的積極運作，甚至工程師在網路世界的角力。

約翰霍普金斯大學建立的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情地圖中，台灣在「確診國家和地區」一欄的顯示名稱原先一直是「台灣」，近日突然改成「台北及周邊地區」（Taipei and environs），後來一度改為「其他」（Other），最終在美東時間3月11日正名為「台灣」，且不再置於「中國」項下。

外交部今天指出，第一時間即責成駐美代表處立即向約翰霍普金斯大學表示關切、要求盡速更正；此外，友台的美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、共和黨籍眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul），以及台灣在美國行政部門與學術界的友人也對疫情地圖不當標示台灣表達關切，最終促成大學方面修正。

根據民間組織「美國國會台灣觀測站」在臉書專頁整理的事件簿，美東時間3月10日下午，有民眾發現約翰霍普金斯大學疫情圖將「台灣」改稱為「台北及周邊地區」。美國新聞網站Axios的記者貝書穎（B. Allen Ebrahimian）第一時間致電大學，疫情圖負責人賈德納副教授（Lauren Gardner）表示將即刻更正。

後來，「台北及周邊地區」突然消失，經查是被置於「中國」項下。由於約翰霍普金斯大學疫情圖是一群工程師以「開源」（open source）方式合力做出的即時訊息互動圖表、在全球最大開源平台GitHub設有專案，另一群「挺台」工程師就決定透過平台舉報相關問題。

率先發難的訊息標題就是「台灣從表單上移下了，我們是自由民主國家，不是中國一部份」。這則訊息編號剛好是404，「網站頁面不存在所回傳的錯誤碼」，美國國會台灣觀測站臉書說，這簡直呼應地圖網站中被消失的台灣。

3月10日晚上，疫情圖仍未更正對台灣的標示，負責人向Axios記者表示，將參考世界衛生組織（WHO）的認定，繼續使用「台北及周邊地區」。記者貝書穎隨後在推特發布貼文表達氣憤。

長年深耕美國國會的台灣人組織「台灣人公共事務會」（FAPA）後來接獲會員通知相關情事，隨即著手聯絡約翰霍普金斯大學及美國國會友台議員。同時，GitHub上的工程師激戰仍持續，且越演越烈，要求正名台灣的訊息大增超過30個。

3月11日，參議員盧比歐趕在中午前即在推特貼文譴責約翰霍普金斯大學的作法，劈頭第一句則是「看來中國霸凌了一所美國大學」。

11日中午，FAPA向美國國會所有議員共計535個辦公室發送刊物「台灣通訊」（Taiwan Communique），提及疫情圖矮化台灣，並發布聲明強調台灣並非中國一部分。

當天下午，疫情圖將台灣改稱為「其他」，一些關注相關議題的民眾紛紛在網路表示不解「其他」為何物。同時，眾議院外委會在推特開砲，並援引眾議員麥考爾所言「我對美國大學接受中共宣傳感到驚駭」、「台灣不是中國，且有自己的世界等級衛生單位」。

多方關切下，約翰霍普金斯大學3月11日下午終於將台灣正名為「台灣」，且不再置於「中國」項下。疫情圖還特別註記，地名符合美國國務院使用的官方名稱，包括「台灣」。

在台美各界24小時幾乎不停歇努力下，約翰霍普金斯大學最終正名台灣。（編輯：謝佳珍）1090312