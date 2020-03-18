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美股大漲逾千點激勵 台股早盤一度收復9500點

最新更新：2020/03/18 09:29
美股道瓊大漲逾千點，台股18日受激勵走堅一度收復9500點大關，之後漲幅收斂。（中央社檔案照片）
美股道瓊大漲逾千點，台股18日受激勵走堅一度收復9500點大關，之後漲幅收斂。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股道瓊大漲逾千點，台股受激勵走堅一度收復9500點大關，之後漲幅收斂。法人表示，美股反彈表現可望支撐市場，若後續疫情影響淡化，台股指數可望回穩。

美國白宮擬祭出約1兆美元經濟刺激方案，振奮市場人心。其中美股道瓊工業指數終場大漲1048.86點，漲幅5.2%，收在21237.38點。

台股受激勵早盤走堅，一度收復9500點，最高來到9509點，漲70點，隨後漲幅收斂，來到9471點，漲0.34%。

其中蘋概股三雄領軍，股王大立光來到3800元，漲1.74%，晶圓代工龍頭台積電來到271元，漲1.12%，鴻海來到71元，漲0.57%。另外今天起實施庫藏股的可成來到197元，漲4.5%。聯發科來到320元，漲1.43%。

法人指出，市場對疫情恐慌反映在一週以來的資本市場，美國與日本股市從本月以來大約有超過15%的修正，期間台股在下殺過程中量能增溫仍有承接買盤，再加上美國刺激政策出爐，美股反彈表現可望支撐市場，若後續疫情影響淡化，台股指數可望回穩。（編輯：張均懋）1090318

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