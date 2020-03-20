彰縣警夫妻遊土耳其 提前返台居家檢疫

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化縣警局1名員警3月初帶著妻子參加土耳其旅遊團，原訂今天回到台灣，但因故原回程班機被取消，員警夫婦變更行程提前在昨晚返台接受居家檢疫，並對造成大家不便表示歉意。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，土耳其等列為旅遊疫情建議的第三級警告國家。

彰化縣警察局指出，在疫情指揮中心宣布前，局內1名員警帶著妻子參加土耳其旅遊團，2人在3月初出發，原本預訂今天返回台灣，但預定回程的班機因故被取消而面臨滯留當地窘境。

彰化縣警察局表示，經協同旅行社處理，這名員警夫妻昨天改從土耳其先搭機飛到泰國曼谷，再從曼谷回到台灣，一抵達台灣後就搭防疫專車回到位於台中市住處，接受居家檢疫14天。

警方指出，這名員警夫妻抵達台灣時，身體狀況良好，員警也對於造成大家不便，表達歉意。

中央流行疫情指揮中心18日呼籲，3月5日到3月14日曾前往歐洲等旅遊的民眾盡速通報，展開居家檢疫。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受媒體採訪時表示，目前掌握縣內需回報的民眾中，10多人有就醫紀錄，衛生局會逐一安排這些民眾接受篩檢。（編輯：戴光育）1090320