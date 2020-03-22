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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎襲義甲 祖文特斯前鋒迪巴拉也染疫

最新更新：2020/03/22 18:57

（中央社羅馬21日綜合外電報導）義甲勁旅祖文特斯隊的阿根廷籍前鋒迪巴拉今天表示，自己成為隊上第3個對2019冠狀病毒呈陽性反應的球員。另外AC米蘭隊退役後衛馬爾迪尼也透露，他跟兒子都中鏢了。

26歲的迪巴拉（Paulo Dybala）推文說：「嗨大家。我想讓你們知道，我們收到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測結果了。（我的女友）奧里亞娜（Oriana Sabatini）和我都是陽性。」

「幸運的是，我們現在狀況非常好。謝謝你們的訊息。」

義大利甲級足球聯賽（Serie A）衛冕軍祖文特斯隊（Juventus）表示，迪巴拉18日起就自主隔離。

迪巴拉的隊友魯加尼（Daniele Rugani）和馬圖迪（Blaise Matuidi），也對病毒呈陽性反應。

AC米蘭（AC Milan）今天稍晚另發布聲明，指現任AC米蘭技術總監馬爾迪尼（Paolo Maldini），與他18歲的兒子、青年隊球員丹尼爾（Daniel Maldini），都在對抗病毒。

聲明表示：「保羅（馬爾迪尼）與丹尼爾現在狀況都很好，之前已在家隔離兩週，沒接觸其他人。現在他們會按照衛生當局的醫療規定，繼續隔離到臨床上康復為止。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1090322

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