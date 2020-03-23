振興景氣 經濟部115億內需預算可提前執行

武漢肺炎疫情對企業造成衝擊，經濟部研議水電費減免措施，助企業度過難關。經濟部長沈榮津23日在立法院經濟委員會報告並備詢，他表示，本週將聽取台水、台電專案報告，會進一步討論補助範圍、額度與對象。中央社記者王騰毅攝 109年3月23日

（中央社記者吳柏緯台北23日電）武漢肺炎全球擴散，為振興國內景氣，政府帶頭加速公共建設投資。經濟部表示，經過盤點後，共有115億元的內需預算可以加速、提前執行。

經濟部長沈榮津上午前往立法院經濟委員會，報告因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情的紓困、振興與加速投資措施等議題，並備質詢。

為了協助產業紓困、振興，經濟部在紓困預算中編列新台幣204億元，同時也研議提出水電費減免相關措施，本週台水與台電將進行專案報告。此外，經濟部也重新盤點公共建設投資，帶頭加速執行。

根據經濟部提供的書面資料顯示，已全面盤點今年以及明年度預算中的工程、財務、勞務等3類採購案件。

盤點結果，今年度的內需採購預算達新台幣2017億元；其中，第二季原計畫執行548億元，經檢討可提升至606億元，較原計費增加58億元；明年度可提前到今年執行預算，約有57億元。以上兩項合計，共有115億元內需採購預算可提前加速執行。

民間投資方面，經濟部表示，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已經帶動406家企業投資，金額達新台幣9217億元，預計今年落實3044億元。

經濟部指出，3044億元中屬於內需採購金額者達1093億元，包含建廠工程632億元及國內設備採購461億元。此外尚有待審案件約76家，初步預估今年落實金額可再額外增加552億元。（編輯：郭無患）1090323