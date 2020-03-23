股匯齊跌 新台幣重貶1.03角收30.405元

台股23日再次重挫，新台幣兌美元也全日走貶，收盤收30.405元，貶1.03角，台北及元太外匯市場總成交金額20.53億美元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北23日電）國際金融市場依舊動盪，台灣股匯市難以獨善其身，今天台股再次重挫，新台幣兌美元也全日走貶，收盤收30.405元，貶1.03角，台北及元太外匯市場總成交金額20.53億美元。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球經濟，台灣經濟成長率也面臨「保2」危機，在市場瀰漫恐慌情緒之下，外資依舊大出走，台股今天重挫344點，以8890.03點作收，失守8900點關卡。

儘管外資賣超台股並大量匯出，外匯交易員指出，近期國際金融市場動盪，基金贖回的量不少，加上出口商月底有拋匯需求，帶來支撐力道，使得新台幣並未一洩千里，甚至在亞幣中相對穩健。

新台幣兌美元今天開盤價為30.450元，最高30.347元、最低30.460元。

外匯交易員表示，現在金融市場一團亂，疫情還在爆發期，加上市場信心不足，「現金為王」成為主流趨勢，全球瘋搶美元，這兩大因素都使得新台幣承壓，即便相較其他亞幣抗跌，短線依舊偏貶。（編輯：鄭雪文）1090323