奧運延期美國選手互相打氣 用運動家精神抗疫[影]

東京奧運因武漢肺炎宣告延期，美國代表隊在推特上轉貼了奧運選手柯柏恩（圖）的談話短片，在這場全球性的疫情風暴之下互相鼓勵打氣。（圖取自facebook.com/Emmacoburnsteeple）

（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）東京奧運宣告延期，美國奧會鼓勵運動員抱持美國隊的堅毅精神投入抗疫、共度難關；奧運國手互相鼓勵「夢想不會被取消，只是延後到來」。

原訂7月24日開幕的東京奧運3月24日敲定延賽一年。美國奧會執行長赫許蘭（Sarah Hirshland）今天向美國代表隊運動員發出公開信，鼓舞這些長年備戰、以奧運為人生目標的運動員。

赫許蘭說：「這個夏天，本該是你辛勤付出與人生夢想的顛峰時刻，但現在正確的事情是暫且停下腳步，離開賽場轉而關心我們的親友鄰人。當我們再度安全聚在一起，屬於你們的時刻將會來臨。」

她鼓勵選手：「身為美國隊一員，最傑出的特質就是我們的韌性，還有我們克服困境的方式。毫無疑問，我們將會一起攜手度過難關，並且變得更好。」

面對奧林匹克運動會124年來第一次因為疾病而延期，美國代表隊在推特上轉貼了幾名奧運、帕運選手的談話短片，在這場全球性的疫情風暴之下互相鼓勵打氣。

兩屆帕運奪牌的輪椅橄欖球選手查克（Chuck Aoki）透過短片說：「疫情之下，人們有各種情緒，感到傷心、難過、挫折或憤怒，對我們運動員來說，未知是最可怕的敵人。」

查克說，面對未知的疫情，眼前還是有許多可以掌握的事情，「我們知道如何努力練習，我們知道怎麼保護自己、照顧我們自己與家人和鄰居，這些才是我們能專注且可以控制的事情」。

田徑選手柯柏恩（Emma Coburn）在電視的視訊訪談上說，自己的身體與訓練正處於最佳狀態，她已準備好延續這幾年大賽奪牌的氣勢，前進東京，聽到奧運延期的消息當然有些難過。

柯柏恩今年29歲，她是2016年巴西里約奧運3000公尺障礙賽的銅牌得主，在2017年、2019年世界錦標賽拿下金牌、銀牌，去年跑出生涯最佳紀錄。

她說現在最重要的是保持耐心：「我仍然把目標放在東京，希望可以站上頒獎台。我現在只需要在訓練上與身體狀態上保持耐心，不用太早提高強度，到2021年夏天還有一段長路要走。」

柯柏恩說：「夢想不會被取消，只是延後到來。期待世界各地的運動員在2021年實現夢想。」

奧運宣告延期之前，疫情已經嚴重影響選手備戰，美國大學停課、運動比賽取消、用來訓練的健身房、運動設施與游泳池逐一關閉，美國代表隊在科羅拉多泉的奧運訓練中心（Olympic Training Center）關門。

美國奧會日前向4000名國手或準國手發出問卷，瞭解疫情對國手備戰奧運的影響程度，共回收1780份問卷。65%選手認為訓練受到嚴重影響；2/3選手認為如果繼續集訓將有健康風險；87%選手認為地方防疫措施已影響訓練；92%選手支持延期。（編輯：林憬屏）1090325