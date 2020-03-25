台股類股齊揚收漲359點 突破9600點關卡

美股道瓊指數飆漲激勵台股25日開高走高，雖然9700點關卡得而復失，指數終場仍大漲359點，突破9600點關卡。中央社記者張皓安攝 109年3月25日

（中央社記者張建中台北25日電）台股今天延續強勁反彈走勢，在傳統產業、電子與金融類股全面走揚帶動下，加權指數終場收漲359點，突破9600點關卡。

加權指數今天收在9644.75點，漲359.13點，漲幅3.87%，成交值約新台幣1829.99億元。

裕日車去年獲利表現亮麗，每股純益24.27元，股價強攻漲停，達210元，漲幅達9.94%，帶動裕隆與中華股價同步走高，分別漲5.8%及4.32%，整體汽車類股指數漲8.28%，表現最強。

塑膠類股指數也漲逾6%，紡織類股指數漲逾5%，營建、運輸與觀光類股也都有不錯表現，類股指數同步漲逾4%。僅食品類股表現相對疲弱，類股指數漲幅不到1%。

電子類股方面，美系外資預期，蘋果（Apple）可能砍單，將影響台積電第2季5奈米產能利用率不如預期，不過，仍預估台積電今年營收將成長約15%。台積電今天股價不受影響，收在277元，漲3.55%。

股王大立光與鴻海等權值股股價也有不錯表現，分別收漲6.14%及2.88%。整體電子類股指數漲3.81%。

分析師王兆立表示，台股短線自低點8523.63點已大幅反彈近1200點，後續獲利回吐及解套賣壓情況值得觀察，將是牽動台股後市一大關鍵；全球武漢肺炎疫情未來發展也將是市場關注的重點。（編輯：張均懋）1090325

台股開高走高 收漲359.13點

（中央社台北25日電）台北股市今天開高走高，收盤漲359.13點，為9644.75點，漲幅3.87%，成交金額新台幣1829.99億元。

加權指數開盤為9426.43點，盤中最高9722.37點，最低9426.43點；不含金融股指數8149.04點，漲305.14點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.69%、食品股漲0.98%、塑化股漲5.11%、紡織股漲5.66%、機電股漲3.85%、造紙股漲2.14%、營建股漲4.71%、金融股漲3.73%。

委買張數1255萬3862張，委賣張數800萬5486張，成交張數629萬1933張。

收盤時上漲884家，下跌55家，持平18家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大台灣50反1、聯電、街口布蘭特油正2、元大S&P原油正2。

漲幅前5名個股為富邦日本正2、國泰美國道瓊正2、元大S&P原油正2、中和、禾聯碩。

跌幅前5名個股為FH富時不動產、國泰美國道瓊反1、夏都、富邦日本反1、誠創。1090325