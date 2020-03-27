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臉書粉專上線 吳斯懷：虛心接受不同聲音

最新更新：2020/03/27 17:49
國民黨不分區立委吳斯懷的臉書粉絲專頁27日上線，他表示，希望透過這個平台，傾聽大家的意見。（圖取自facebook.com/sz.huai.wu.2020）
國民黨不分區立委吳斯懷的臉書粉絲專頁27日上線，他表示，希望透過這個平台，傾聽大家的意見。（圖取自facebook.com/sz.huai.wu.2020）

（中央社記者范正祥、余祥台北27日電）國民黨不分區立委吳斯懷的臉書粉絲專頁今天上線，他發文表示，希望透過這個平台，傾聽大家的意見，一起為台灣這塊土地奮鬥。

吳斯懷表示，一路以來聽見許多不同的聲音，有正面有負面，一定虛心接受，謝謝關心。

日前曾有傳聞吳斯懷剛成立臉書粉絲專頁就疑似被檢舉消失，被笑稱「最短命粉專」。不過，隨即遭到吳斯懷本人澄清，「那是假的，不是我們的」，不曉得是誰，哪個熱心的人或惡意的人做的，「跟我們沒關係，我們還沒有成立」。

對此，吳斯懷今天在粉絲專頁的發文中也特別提及，「過去幾天有熱心網友替我辦粉絲專頁，朋友們別跑錯棚囉，正版吳斯懷底加啦。」

吳斯懷幕僚指出，未來臉書內容將包括問政、行程活動以及私下輕鬆的一面，希望可以展現不一樣的吳斯懷。

另外，幕僚指出，吳斯懷的Instagram也在籌備中，有別於臉書會有比較嚴肅的議題，Instagram中呈現較為活潑的一面，可能會有委員吃午餐、搭電梯等日常，搭配輕鬆有趣的文字敘述，近期將會上線。（編輯：紀淑芳）1090327

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