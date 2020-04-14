國防釋商成效創歷年最高 108年1303億空軍最亮眼

圖為108年9月24日「空軍新式高教機出廠典禮」，國機國造、首架新式高教機以紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北14日電）國防部今天表示，秉持國內廠商有能力供應，不向外採購原則，將裝備研發、產製、維修等一般軍需釋放民間，據統計，去年釋商1303億創歷年最高，其中最亮眼為空軍，共686億元。

國防部上午召開「國防資源釋商」記者會，資源司科技企劃處簡任處長康世宗表示，國防資源釋商是依據國防法第22條，結合民間力量發展國防科技工業，以達成國防自主及促進經建雙重目標。

康世宗指出，國防部秉持「國內廠商有能力供應，不向外採購」原則，將國軍武器裝備研發、產製、維修及戰訓、行政等一般性軍需釋放民間，藉由國防資源挹注，直接擴大內需及活絡經濟動能。

康世宗說，依建軍備戰需求及國防預算科目，檢討不具機敏性、戰備時效低及非核心能量，納入釋商範疇，區分「武器裝備獲得」、「武器裝備維持」及「一般性軍需品」等三大類，配合國防預算規模，採逐年成長，並訂定年度釋商計畫，以利管制推動。

康世宗強調，民國105年至108年國內資源釋商成效每年均達千億元以上（105年新台幣1047億元、106年1016億元、107年1184億元、108年1303億），其中108年的執行成效為歷年最高金額。

康世宗指出，行政院「5+2產業創新計畫」已將「國防產業」納入推動，並以機、艦國造列為重點項目，預估109年資源釋商金額可達1310億元以上，將有助提升國防自主實力及促進產業動能。

至於去年度國防資源釋商哪一品項執行成效最佳。康世宗表示，去年成效是以軍種當作統計，因政府推動新式高教機及其他裝備，空軍的表現最為亮眼，總金額為686億元，而首架新式高教機的原型機去年9月已出廠，預計今年6月首飛，110年將量產、交機。（編輯：林孟汝）1090414