權值股點火 台股強漲233點站上10300點

（中央社記者潘羿菁台北14日電）美股激勵權值股上攻，台股開高走高，午盤過後買盤進駐，大漲逾200點，站上10300點大關，收復5日均線，連5天收在萬點之上，一掃昨天下跌陰霾。

受惠美股科技類股帶頭上攻，以及台指期結算前夕，刺激權值股拉抬加權指數，盤中一度大漲245點，最高來到10344點；加權指數終場收在10332.94點、上漲233.72點、漲幅2.31%，成交金額為新台幣1565.03億元，集中市場8大類股指數全數收紅，塑化、紡織纖維、機電與金融保險類指數漲幅逾2%。

權值股表現，台積電終止連3天收黑，上漲6.5元，收在285元；大立光盤中一度大漲150元，尾盤收在3815元，上漲130元；聯發科上漲14元，收復年線，收在365.5元。

載板族群南電午盤過後拉上漲停板，股價鎖在62.1元，創波段新高；欣興股價上漲同樣凌厲，漲幅逾7%，終場收在38.15元。

傳產的台塑四寶今天表現不俗，南亞上漲2.3元，收在60.1元，漲幅3.98%，為四寶股價漲幅最高；紡織類股的儒鴻盤中一度拉上漲停，最後收在290元。

金融類股的中信金、元大金點火攻頂，漲幅均超過4%，股價分別收在19.65元、16.7元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，美股已連續不破底，意味著巨大賣壓正逐漸消化，儘管週一盤中震盪仍有600點，相較於先前上下震盪1000多點，顯示市場漸回歸理性，對照美國近期確診人數創新高，美股反應疫情漸鈍化，台股在連動下，投資人對股市信心逐漸回籠。

不過蔡明翰也提醒，這波信心回籠主要是科技類股支撐，此刻主要觀察為科技類股表現，本週四台積電法說，展望預期將下修，若壓力能夠淡化，再加上政府持續護盤，台股有望呈現震盪向上格局。（編輯：趙蔚蘭）1090414

（中央社台北14日電）台北股市今天開高走高，收盤漲233.72點，為10332.94點，漲幅2.31%，成交金額新台幣1565.03億元。

加權指數開盤為10130.65點，盤中最高10344.13點，最低10130.65點；不含金融股指數8730.03點，漲195.87點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.91%、食品股漲0.59%、塑化股漲2.32%、紡織股漲2.51%、機電股漲2.48%、造紙股漲1.28%、營建股漲1.58%、金融股漲2.43%。

委買張數1151萬6686張，委賣張數733萬3909張，成交張數533萬9317張。

收盤時上漲866家，下跌49家，持平40家。

成交量前5名個股為富邦VIX、元大台灣50反1、元大S&P石油、元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2。

漲幅前5名個股為本盟、威宏-KY、台表科、景碩、建碁。

跌幅前5名個股為必應、富邦VIX、FH富時不動產、富邦NASDAQ反1、富邦VIX估。1090414