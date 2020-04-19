武漢肺炎疫情當下 券商號子老人安親班依舊熱絡

不畏疫情，長年習慣到號子報到的退休族，依舊堅持戴好口罩及便當，到老人安親班量體溫上班。中央社記者韓婷婷攝 109年4月19日

（中央社記者韓婷婷台北19日電）電子下單盛行，現在僅少數券商還保留電視牆的營業大廳，疫情當下，不少人選擇宅在家，但部分號子裡的「老人安親班」依舊熱絡，還是有不少退休族戴著口罩每天去報到。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）讓現代人的生活模式起了不少變化。不少公共場域也都暫停開放防疫，清明連假之後也有不少券商暫停開放大廳、看盤室及單機，請客人回家看盤，不過還是有少數地方應投資人要求繼續開放。

台灣某大型券商表示，的確有聽到幾家同業分公司可能因現場客戶數少，而關閉單機或燈的狀況，但不是關閉整個營業廳，尤其近期現場開戶的人比較多。

券商表示，疫情關係，到分公司的現場客戶有減少，但差異不大，有些年長者因為習慣仍會去現場，他們沒有關閉營業廳，但是配合防疫，加強相關防疫措施包括量體溫、提供消毒酒精及場所定時消毒等，也以拉大座位距離及人數控管人流。

一名中小型券商則指出，想關都關不掉，這些人趕都趕不走，因為他們說「孫子都去上安親班，一樣要來啊，不然也沒地方去」。

營業員王小姐說，這裡有很多老人家幾乎都自己帶便當，天天來報到，他們還提供微波爐，蒸便當箱，簡直就像是「老人安親班」，不讓他們來還不行；甚至有已經失智的老伯伯都還會天天來，不曾忘記來號子的路。

號子裡的鄒先生說：「我很喜歡來，因為可以順便量體溫，在家反而不會量，有人幫忙留意身體狀況挺好的，且這裡單機的看盤資料量比手機多很多，還是比較習慣這裡的操作。」

王小姐笑說，對於做了一輩子股票的人，這裡就像是他們上班的地方，有人可以一起聊天，一起討論，生病或血壓突然飆高昏倒了還有人即時幫忙送醫院，通知家人，什麼狀況都有。大概他們覺得來這裡比一個人在家安全吧，日子也過得快。儘管疫情當下，大家倒是開心量體溫，照常報到。（編輯：林興盟）1090419