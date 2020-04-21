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台股大跌近300點 失守10300點關卡

最新更新：2020/04/21 14:48
市場擔憂台灣疫情發展，盤中指數擴大跌幅，台股21日下跌近300點，終場收在10288.42點，失守10300點大關。（中央社檔案照片）
市場擔憂台灣疫情發展，盤中指數擴大跌幅，台股21日下跌近300點，終場收在10288.42點，失守10300點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北21日電）北韓領導人金正恩傳出手術後情況危急，加上台股進入「重大套牢區」，市場擔憂台灣疫情發展，盤中指數擴大跌幅，下跌近300點，終場收在10288.42點，失守10300點大關。

據熟悉內情的美國官員說法，美方正在監控一項情報，直指現年36歲的北韓領導人金正恩於手術後情況危急。美國有線電視新聞網（CNN）報導，金正恩並未現身祖父15日冥誕後，引發外界揣測。不過，韓國「聯合新聞通訊社」（Yonhap）今天引述政府官員指出，金正恩沒有病危。

主要亞股今天紛紛走跌，韓股一度下跌逾2%，台股加權指數今天受到原油期貨價格破0美元影響，早盤重挫逾百點，隨後跌幅收斂。不過，10時過後，盤中傳出金正恩病危消息後，台股再擴大跌勢，跌幅一度超過300點，低點下探10278點附近。

台股加權股價指數今天終場下跌298.29點，收在10288.42點，跌幅2.82%，成交值1832.81億元。

觀察權值股今天普遍走跌，晶圓代工廠台積電收295元，跌幅2.96%，大立光下跌4.76%，收3700元；鴻海下跌3.54%，收73.5元。

聯發科下跌4.46%，收353.5元，被動元件大廠國巨下跌4.96%，收326元。

全球製鞋龍頭寶成因應疫情衝擊傳出高層已考慮從6月起至12月底，包含台灣人員與海外台幹，每人每月必須放6天無薪假，初估影響人數超過3000餘人，寶成今天股價下跌5.54%，收在27.3元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天開盤前市場氣氛本來就偏保守，市場憂台灣疫情有擴散隱憂，導致經濟影響擴大，加上金正恩傳出病危消息，讓東北亞局勢緊張，加速市場恐慌。

而針對明天到期的紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價首度摜破0美元關卡，黃國偉解釋，5月是特殊狀況，投資人理解6月應會正常，因此對股市影響不大。

展望後續，黃國偉指出，台股上週大漲439.43點，但20日外資買超台股縮手，期貨多單也減碼，顯示外資態度轉偏保守，若從技術面觀察，台股從前波低點反彈已超過2000點，進入「重大套牢區」，上方有5日線10458點、季線10796點、年線10981點等「重重壓力」，但下檔支撐可觀察月線9960點。（編輯：趙蔚蘭）1090421

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