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電子股翻紅 台股收復10300點

最新更新：2020/04/22 14:20
台股22日盤中一度大跌逾148點，尾盤指數在防疫概念股及電子股撐場下翻紅，收復10300點。（中央社檔案照片）
台股22日盤中一度大跌逾148點，尾盤指數在防疫概念股及電子股撐場下翻紅，收復10300點。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北22日電）受到國際油價崩跌影響，台股今天盤中一度大跌逾148點，在防疫概念股及電子股撐場下，尾盤指數翻紅，收復10300點；法人認為，市場信心仍維持正向，預期10日線下方支撐買盤將逐步回籠。

台股加權指數今天開低震盪，盤中最低來到10140.09點、跌逾148點，塑化股表現較弱勢；隨著台積電及大立光跌勢收斂、鴻海翻紅，帶動電子股反攻氣勢，指數終場收在10307.74點，上漲19.32點，漲幅0.19%，成交值新台幣1517.97億元。電子股漲0.26%，金融股跌0.08%。

蘋概股指標的鴻海開低走高，收在最高73.9元，上漲0.54%，成交量超過2.73萬張；台積電、大立光早盤下跌逾1%，午盤跌勢收斂，終場分別下跌0.34%、0.54%，收在294元、3680元。

防疫概念股獲資金追捧，3月營收創新高的口罩廠恆大今天收在漲停59.2元，成交量約1.54萬張；研發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測試劑的生技股亞諾法大漲5.09%，收在40.25元，成交量超過1.26萬張。

國泰證期分析，近期價漲量增、價跌量縮的多頭趨勢遭到破壞，指數後續整理時間恐拉長，但指數拉回時，中小型族群仍維持相對抗跌格局，顯示市場信心維持正向，將給予指數下檔支撐，預期10日線約10331點下方支撐買盤將逐步回籠。（編輯：趙蔚蘭）1090422

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