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疫情35/300

駐美代表處增5確診COVID-19 累計10人染疫

2022/1/3 11:42（1/3 13:12 更新）
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外交部指出，駐美國代表處2日新增5人確診COVID-19，近期已累計10人染疫。圖為駐美代表處辦公大樓。（中央社檔案照片）
外交部指出，駐美國代表處2日新增5人確診COVID-19，近期已累計10人染疫。圖為駐美代表處辦公大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾佑貞台北3日電）外交部今天指出，駐美國代表處2日新增5名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例。考量駐處近期已10人確診，為維護公眾健康，領務服務自10日起改為上午9時至12時開放收、取件。

外交部今天上午發布新聞稿表示，駐美國代表處5名確診人員中，1人安排住院治療，其餘都屬症狀輕微或無症狀，並依規定居家隔離中。駐處已安排曾與確診者接觸的人員再次進行核酸檢測（PCR），並將持續注意相關人員健康狀況。

外交部說，Omicron變種病毒疫情蔓延，近期全美確診人數大幅增加。考量駐美國代表處近來已累積10人確診，為維護人員安全及公眾健康，駐處3日起實施分組上班，領務服務也自10日起改為上午9時至12時開放收、取件，也鼓勵自費郵寄取件；下午領務大廳則暫停對外開放。（編輯：楊蘭軒）1110103

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