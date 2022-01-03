股匯同步開紅盤 新台幣收27.632元飆逾半年新高
2022/1/3 18:45（1/3 21:43 更新）
新台幣匯率終結連2貶，3日收盤收在27.632元，升值5.8分，創下逾6個月新高紀錄。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北3日電）台灣股匯市同步開紅盤，台股持續上攻，收盤指數再創新高，新台幣匯率終結連2貶，收盤收在27.632元，升值5.8分，創下逾6個月新高紀錄，不過成交量能略顯清淡，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.595億美元。
2022年第1個交易日，股匯市雙雙走揚，台積電一枝獨秀，助攻台股終場以18270.51點作收，上漲51.67點，再創收盤指數新高，外資也大舉買超台股逾百億元。
新台幣匯率則受到熱錢湧入激勵，今天以27.68元開盤後，最高升抵27.613元，終場以27.632元作收，創下逾半年新高，前高為2021年6月11日的27.631元。
外匯交易員分析，台股持續攻高，吸引外資匯入，今天美元買盤又相對空虛，使得匯價迅速竄高。
外匯交易員認為，隨著年關將近，出口商仍有拋匯的實質需求，若外資延續匯入步調並買超台股，也將帶來支撐，短線新台幣應維持穩中偏升格局。（編輯：林興盟）1110103
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