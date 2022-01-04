早安世界》東部海域地震規模6.0 兩天內恐有餘震
東部海域地震規模6.0 兩天內恐有餘震
花蓮東方外海3日下午5時46分發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭縣、台北市、新北市4級，其中台北市搖晃明顯，時間接近1分鐘，民眾很有感，但除了雙北地區部分住戶停電，有些建築外牆瓷磚掉落，並未傳出人員傷亡或嚴重災情。地震發生後，台鐵部分路段減速慢行，台北捷運一度啟動慢速巡軌作業。氣象局表示，未來2天不排除會有規模4至5的餘震，但影響不會太大。雙北的震度嚇壞不少民眾，但國家級警報卻沒響，氣象局解釋說，主要是因為外海測站少，最初預判震度未達標準。（看完整報導）
桃機停車場清潔員確診 曾赴忠貞市場擺攤 中壢平鎮兩校今停課
中央流行疫情指揮中心3日晚間臨時公布，國內新增一例COVID-19本土確定病例（尚未取號），為本國籍40多歲女性，任機場停車場清潔人員，去年12月30日、12月31日兩天上午9時至12時有至忠貞市場（中壢前龍街路段）擺攤賣小孩耳環、公仔、髮圈等。6名家人已完成採檢，均為陰性；個案家人就讀的桃園市某間國小及高中兩校4日預防性停課一天。（看完整報導）
防疫旅館群聚頻傳 台灣首現Omicron本土個案2例
國際COVID-19疫情居高不下，加上春節返台人潮多，近期防疫旅館陸續出現群聚或疑似群聚事件，共有9人原為境外移入個案，經疫調確認為群聚後改列本土個案。指揮中心指揮官陳時中表示，除匡列確診者的接觸者外，防疫旅館房間若有風險也將匡列，不讓檢疫或隔離旅客入住。（看完整報導）
天氣持續回溫至明天 下半週轉涼有短暫雨
中央氣象局表示，4日到5日會持續回溫，預計下一波東北季風6日起影響台灣至10日，中部以北低溫再降至攝氏14到16度左右；5日上半天降雨以花東地區、恆春半島為主；下半天鋒面通過，降雨範圍擴大，北部及中南部都會有局部短暫雨。（看完整報導）
立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒整批2萬多瓶全買下
立陶宛與台灣互設代表處面臨中國施壓。台酒3日表示，有2萬多瓶由立陶宛生產的深色蘭姆酒去年12月初遭中國拒收後漂流海上，台酒決定義氣相挺轉購入台，預計1月上旬到港。屆時將重新製作中文標貼包裝後上市，讓國人有機會舉杯一起力挺立陶宛。（看完整報導）
蛋價3個月漲幅約1成 休產母雞將投產因應春節需求
農委會畜牧處表示，雞蛋產量近來因天冷減少，產地價3日上升到每台斤新台幣34.5元，與去年10月相比，散裝零售每台斤約漲6元、平價洗選蛋一盒貴5元，漲幅約1成。畜牧處表示，已請產區讓休產母雞投產，預計春節前趕上採購需求。（看完整報導）
家樂福宣布推動乳牛福利 推廣友善對待經濟動物
台灣家樂福於2018年開始推廣採購非籠飼雞蛋之後，以2025年起「不再銷售任何來自殘虐母雞身心健康的格子籠雞蛋」的承諾，獲長期關注經濟動物福利的世界農場動物福利協會（CIWF）頒發相當於經濟動物福利奧斯卡的金蛋獎。家樂福3日並進一步宣布將推動乳牛動物福利，並逐步落實自有品牌雞、豬肉屠宰端的動物福利稽核。自2025年起，家樂福單一乳源專區只販售具有動物福利標章認證的小農鮮乳。（看完整報導）
球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
北美職業冰球NHL溫哥華加人隊3日找到一名熱心的女粉絲，宣稱這是別具意義的勝利。這名粉絲去年觀賞球賽時，拼命想引起一名球隊工作人員的注意，後來靈機一動拿手機打字，然後舉起來貼近觀眾席和加人隊板凳區之間的玻璃隔板，好讓球隊人員能看到手機上的訊息，上頭寫著「你脖子後面的痣可能是癌，請快去看醫生」，沒想到這個舉動因此救了這位球隊人員一命。（看完整報導）
中國房地產商1月債務5.4兆 未來壓力有增無減
在恆大、佳兆業等中國房地產巨頭接連發生債務違約的情形下，中國房地產市場的動盪短時間恐難平復。雖然中國政府陸續祭出各項政策，試圖緩減業者的財務壓力，然而中國房地產開發商及其合作廠商面臨的財務挑戰未見緩解。據外電報導，中國房地產業1月面臨的債務規模上看約相當於新台幣5.44兆元。（看完整報導）
英國威爾斯海灘發現2億年前恐龍腳印 有望揭露行為特質移動方式
專家表示，在英國威爾斯一處海灘上發現恐龍足跡，這些腳印可以追溯至兩億年前的三疊紀時期，據信屬於一隻早期的蜥腳類恐龍或這類恐龍的近親。專家還說，這類足跡在全世界都不算特別常見，因此他們認為這是很有趣的發現，有助於了解三疊紀時期在英國的古生物。（看完整報導）
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