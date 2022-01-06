台股跌132點失守18400點關卡 股王矽力-KY跌停

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台股6日盤中一度大跌逾200點，尾盤在台積電買盤拉升下跌勢收斂，收盤仍下跌132點，跌破18400點整數關卡。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北6日電）受美聯邦準備理事會（Fed）可能比預期提前升息的消息影響，美股重挫，台股今天跟著大跌，盤中一度大跌逾240點，收盤下跌132點，跌破18400點整數關卡。

法人認為，美升息壓力應落在農曆年後，此次利空下跌後仍有機會反彈，先觀察台積電法人說明會前表現。

終場加權指數收在18367.92點，下跌132.04點，跌幅0.71%，成交金額新台幣2926.95億元，8大類股漲跌互見，但僅機電類股跌最深，食品、紡織類股小跌。

台積電收644元，下跌6元，跌幅0.92%；股王矽力-KY盤中摜至跌停4430元，並鎖住至收盤；股后信驊收3160元，下跌45元，跌幅1.4%；大立光收2585元，下跌25元，跌幅0.96%；鴻海收107元，下跌2元，跌幅1.83%。

貨櫃三雄早盤小跌後迅速翻紅，長榮收在143元，上揚1.42%；陽明收114.5元，漲0.43%；萬海收在191元平盤價。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電話採訪時表示，延續去年的利空，只有疫情及美聯準會升息壓力，但疫情終究會和緩，因美升息時點可能落在3月，所以壓力應在農曆年後，只是聯準會這次說重話，可能提早升息的消息利空，預估最多影響一兩天，就會回到多頭格局。

蔡明翰認為，既然美聯準會升息的壓力落在農曆年後，下週台股仍有機會反彈，也正好趕上台積電13日法說會前的行情；因應台股快速輪動，投資人宜分散布局，以上游半導體族群為主，再搭配原物料、航運、金融股。（編輯：楊凱翔）1110106