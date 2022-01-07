電子航運急殺 台股翻黑盤中挫200點失守18200關卡

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台股7日上下震盪，盤中最低來到18134.41點，一度失守10日線和18200點整數關卡，隨後跌幅收斂。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美股三大指數下跌，台股今天早盤走堅，一度收復5日線，之後電子股和航運股翻黑急殺，大盤下挫超過200點，上下震盪約310點，最低來到18134.41點，一度失守10日線和18200點整數關卡，隨後跌幅收斂。

法人表示，美債殖利率上揚，高風險、高本益比的電子股賣壓沉重，市場仍在消化美國聯準會（Fed）提早縮減購債甚至提早升息的偏鷹派訊息，短線預期台股萬八關卡仍有支撐。

美股道瓊工業指數、標準普爾500指數、科技股那斯達克指數下跌，不過費城半導體指數上漲，台股今天開盤走堅，大盤一度最高來到18444.12點，上漲76.2點，重返5日線約18420點。

不過9時30分後電子股急殺，權值股包括台積電翻黑下跌1%，市值回落到新台幣16.5兆元；聯發科跌幅超過3.5%；日月光投控跌幅超過2%，代表中小型股的櫃買OTC指數重挫超過1.5%。

傳產族群方面，航運股急殺跌幅2.8%，航空雙雄華航、長榮航大跌超過8%，台股盤中最低來到18134.41點，大跌233.51點，跌破10日線約18250點，失守18300點和18200點兩道整數關卡。

台股盤中跌幅收斂，到11點03分，台股加權股價指數來到18215.01點，下跌152.91點，成交值相對放大來到新台幣2133.53億元，盤中電子股成交值占比約62.2%，航運股成交值占比約14.3%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天盤中急殺電子股，反映市場仍在消化美國聯準會（Fed）提早縮減購債甚至提早升息的偏鷹派訊息，美債殖利率上揚，電子股急殺，代表高風險股票避險氣氛濃。

黃國偉指出，特別是高本益比的電子股賣壓沉重，代表部分投資人出脫資金成本重的高價電子股，短線需觀察市場訊息對股價的反映程度，不過領跌的電子權值股台積電13日法人說明會利多還未出盡，台股仍有機會守住萬八關卡。（編輯：楊蘭軒）1110107