COVID-19全球最新情報1/8

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（中央社台北8日電）世界衛生組織（WHO）官員指出，相較主導全球COVID-19疫情的Delta病毒株，傳染力更強的Omicron變異株症狀似乎沒那麼嚴重，但不應把它歸類為「溫和」。

「富比世」（Forbes）報導，在美國，超過82萬5000人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），中國官方的病歿數則為4636人，明顯是刻意低報。

法新社依據官方數據統計，全球感染COVID-19病例數7日突破3億例，累計3億4萬2439人確診。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間8日上午7時，全球至少547萬8105人因COVID-19病逝，至少3億236萬7482人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，7日國內新增4例COVID-19本土病例，境外移入則新增58例再創疫情以來新高，但沒有新增死亡個案。

陳時中宣布，建議所有18歲以上民眾都應接種第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週，但前2劑接種AZ疫苗者，第3劑不建議再打AZ疫苗。

桃機群聚案累計11人確診，其中包括7名桃機清潔員。時中表示，清潔員案17307不僅N抗體陽性，發病日最早、最初Ct值最高，應是群聚案中最早的確診者。

● 日本

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境7日新增逾6000例COVID-19確診病例，是繼2021年9月15日以來，時隔約3個半月單日新增再逾6000例。

日本沖繩縣7日新增1414例COVID-19確診病例，連續兩天創疫情爆發以來單日新高紀錄；駐沖繩美軍基地相關人士7日新增254例，同創單日歷史新高。

面對境內COVID-19疫情快速升溫，日本政府決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣實施「防止蔓延等重點措施」。

● 韓國

韓國防疫當局7日證實國內出現首例確診產婦分娩後死亡案例，該產婦患有慢性疾病，在生產後病情惡化不治，新生兒目前採檢結果為陰性。

韓國至今累計65萬7508例確診，5932例病歿，截至7日凌晨零時的重症人數為839例。韓國當局表示，向美國輝瑞大藥廠訂購的口服藥將在下週如期到貨，希望藉此減少重症及病歿人數。

● 中國

中國大陸這波COVID-19疫情持續多時，官方7日通報，新增116例本土確診，其中陝西省西安市占57例、河南省56例、浙江省3例；另有58例境外移入病例。

● 香港

香港7日新增33例COVID-19確診病例，當中7例為本土病例，均為變異株Omicron，且來自多個傳播群組。這些病例的傳播源頭都涉及國泰航空公司機組人員。

● 泰國

泰國疫情指揮中心7日宣布將繼續暫停執行旅客入境免隔離計畫，未來再視情況調整，而在去年12月22日之前申請到入境許可的旅客，仍可以繼續入境。

COVID-19變種病毒Omicron侵襲泰國，新年假期後確診人數激增，泰國7日宣布新增7526個新增案例和19人死亡，確診數相較新年假期前每天平均約3000到4000例增加不少。

● 印度

印度COVID-19疫情雖一度歷經7個月的和緩階段，但單日新增病例再次隨著Omicron變異病毒株的肆虐加劇，整體疫情7日突破10萬例。

印度衛生部7日公布數據，全印度COVID-19新增病例達11萬7100例，較前一天增加28.8%，有302人死亡，目前染病醫治中病例計達37萬1363例。

※ 歐洲

● 比利時

比利時面臨第5波疫情浪潮，在高傳染力的Omicron變異株肆虐下，專家表示1月中下旬病例將達高峰，估計每天可能會出現逾3萬新增病例。

根據比利時國家衛生研究院（Sciensano）數據，自12月28日至今年1月3日當周，平均每天新增1萬3815病例，且1月3日單日新增2萬7496病例，創下單日新高。

● 英國

英國官方數據顯示，英國7日通報新增17萬8250起確診病例，與229起確診28天內不治的死亡病例。

● 法國

根據法國7日公布的官方數據，過去24小時新增32萬8214起確診病例，比前一天多出約7萬例，但仍略低於5日創下的33萬2252例新高紀錄。

※ 美洲

● 美國

美國政府資助的研究6日指出，相較於沒有接種COVID-19的女性，接種過疫苗的女性經期週期會稍微延後約1天。

● 秘魯

秘魯政府6日表示，該國有近10萬兒童，面臨雙親中至少1人或主要照顧者因COVID-19病逝的困境。秘魯的染疫致死率世界排名第1。

人口有3300萬的秘魯正經歷第3波疫情；自疫情2020年初在全球爆發以來，秘魯已有200多萬例確診病例以及20萬2900多人染疫喪命。

● 巴西

巴西國家衛生監督局（Anvisa）7日批准克魯茲基金會生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗的活性藥物成分註冊。如此一來，巴西將擁有100%在本國境內生產的COVID-19疫苗。

巴西衛生部7日表示，過去24小時新增6萬3292起確診病例，創下去年7月以來的最高單日新增紀錄，境內確診累計2245萬222例；染疫不治病例新增181例，累計61萬9822人病歿。（編輯：陳正健/核稿：張曉雯）1110108