桃機計程車司機疑染疫複驗結果 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北8日電）桃機COVID-19染疫案延燒，昨晚再增1名機場保全確診，另有1名防疫計程車司機疑染疫待複驗。指揮中心指揮官陳時中今天下午將召開記者會說明最新採檢結果及第3劑疫苗接種狀況。

桃園機場爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，昨晚再增1名機場保全確診，另有1名防疫計程車司機疑染疫待複驗，全案累計13名確診者及1名疑似感染者。

桃機13名確診者當中，除1名機場防疫計程車司機病毒序列不同外，其餘12人暫列群聚，包含7名清潔員、3名歌友會相關人員及2名機場保全。

除了13名確診者外，還有1名疑似感染者是昨天驗出陽性的桃機防疫計程車司機，個案在1月4日首次採檢結果為陰性，昨天進行第2度採檢時呈陽性，但Ct值偏高，防疫團隊對此感到懷疑，安排今天再度複驗確認。

另外，因應國內疫情，指揮中心昨天宣布將第3劑COVID-19疫苗間隔縮短為12週，建議18歲以上民眾都應接種，新政策在宣布後即實施。

消息一出，多處診所湧入大批詢問電話，疾管署疫苗地圖「COVID-19防治一網通」也因流量爆量一度當機，診所醫師呼籲中央儘快啟動COVID-19疫苗預約平台並加速疫苗配送。

陳時中今天下午2時將召開記者會，說明最新採檢結果及第3劑疫苗接種情形。（編輯：戴光育）1110108