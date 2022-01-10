更多編輯台推薦新聞：
新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災
科技

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
台股
新聞專題
台股6/300

台積電回神 台股翻紅盤中攻上18200點

2022/1/10 11:23（1/10 15:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股10日早盤重挫逾百點，隨後在台積電回神之下，大盤翻紅走揚，最高來到18233.57點，上漲63.81點。（中央社檔案照片）
台股10日早盤重挫逾百點，隨後在台積電回神之下，大盤翻紅走揚，最高來到18233.57點，上漲63.81點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）反映美股科技股下跌，台股今天早盤重挫逾百點，但未跌破「萬八」關卡；隨後在台積電回神之下，大盤翻紅走揚，最高來到18233.57點，上漲63.81點，震盪幅度近200點。

美股連3天下挫，本土疫情擴大，台股今天早盤跌逾百點，低點下探18043.97點，未跌破月線10821點；隨後在台積電回神下，指數翻紅，高點來到18233.57點。

至11時17分左右，台股加權指數來到18174.48點，上漲4.72點，漲幅0.07%，成交值來到1646.9億元。

台積電早盤下跌6元，跌幅約1%，隨後跌幅收斂翻紅，盤中最高至644元，上漲約1.5%；鴻海下跌1.41%，至105元。

盤面以中小型股較為活潑，東森上漲逾6%，至40.15元，位居台股成交值第3；面板股群創、友達、彩晶分別上漲逾2%，防疫概念股如毛寶、康那香、恆大等強勢走強。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天早盤大跌逾百點，主要反映美股科技股上週五跌勢，但隨後指數來到18000點關卡附近，此為重要支撐；去年7月到12月下旬，台股在萬八以下盤整多個月，今年首週才創下18619點的歷史新高，也因此不會輕易跌破萬八關卡，加上市場普遍看好台積電法說將釋出利多，激勵指數翻紅。（編輯：楊蘭軒）1110110

延伸閱讀
台積電疲軟 台股早盤跌逾百點回測萬八支撐台積電早盤下跌7元 市值縮水1815億重量級法說會來了 法人：台股短線高檔震盪
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀