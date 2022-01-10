台積電回神 台股翻紅盤中攻上18200點

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台股10日早盤重挫逾百點，隨後在台積電回神之下，大盤翻紅走揚，最高來到18233.57點，上漲63.81點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北10日電）反映美股科技股下跌，台股今天早盤重挫逾百點，但未跌破「萬八」關卡；隨後在台積電回神之下，大盤翻紅走揚，最高來到18233.57點，上漲63.81點，震盪幅度近200點。

美股連3天下挫，本土疫情擴大，台股今天早盤跌逾百點，低點下探18043.97點，未跌破月線10821點；隨後在台積電回神下，指數翻紅，高點來到18233.57點。

至11時17分左右，台股加權指數來到18174.48點，上漲4.72點，漲幅0.07%，成交值來到1646.9億元。

台積電早盤下跌6元，跌幅約1%，隨後跌幅收斂翻紅，盤中最高至644元，上漲約1.5%；鴻海下跌1.41%，至105元。

盤面以中小型股較為活潑，東森上漲逾6%，至40.15元，位居台股成交值第3；面板股群創、友達、彩晶分別上漲逾2%，防疫概念股如毛寶、康那香、恆大等強勢走強。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天早盤大跌逾百點，主要反映美股科技股上週五跌勢，但隨後指數來到18000點關卡附近，此為重要支撐；去年7月到12月下旬，台股在萬八以下盤整多個月，今年首週才創下18619點的歷史新高，也因此不會輕易跌破萬八關卡，加上市場普遍看好台積電法說將釋出利多，激勵指數翻紅。（編輯：楊蘭軒）1110110