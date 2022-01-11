高鐵春節再加開13班 13日開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣高鐵公司今天宣布，1月27日至2月7日12天春節疏運期間，再加開13班次列車，13日凌晨0時起開放訂購。

台灣高鐵發布新聞稿，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形，決定春節疏運期再加開13班次列車，包括：南下9班、北上4班，13日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵2022年春節疏運期間，原本加開450班次列車，去年底已開放訂購。

另配合春節連續假期，1月22日調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，特別增開3班次北上列車，即日起開放訂購。

台灣高鐵提醒，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並在飲食完畢須立即戴上口罩。（編輯：郭諭儒）1110111