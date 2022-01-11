更多編輯台推薦新聞：
Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

英特爾晶片製造龍頭不保 彭博估得長期當老二
國際

英特爾晶片製造龍頭不保 彭博估得長期當老二

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

高鐵春節再加開13班 13日開放購票

2022/1/11 10:21（1/11 10:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣高鐵公司11日宣布，1月27日至2月7日12天春節疏運期間，再加開13班次列車，13日凌晨0時起開放訂購。（中央社檔案照片）
台灣高鐵公司11日宣布，1月27日至2月7日12天春節疏運期間，再加開13班次列車，13日凌晨0時起開放訂購。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣高鐵公司今天宣布，1月27日至2月7日12天春節疏運期間，再加開13班次列車，13日凌晨0時起開放訂購。

台灣高鐵發布新聞稿，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形，決定春節疏運期再加開13班次列車，包括：南下9班、北上4班，13日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵2022年春節疏運期間，原本加開450班次列車，去年底已開放訂購。

另配合春節連續假期，1月22日調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，特別增開3班次北上列車，即日起開放訂購。

台灣高鐵提醒，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並在飲食完畢須立即戴上口罩。（編輯：郭諭儒）1110111

延伸閱讀
台灣高鐵推走春專案 飯店住宿最低0元春節國道客運恢復85折優惠 省道易壅塞路段一次看高鐵春節疏運期12天加開450班 12/30開放購票
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族