台灣已經有女性總統，打破政壇玻璃天花板，2020年第10屆立法委員也創下亞洲國會最高女性比率紀錄，共有47席女性，占41.59%。今年直轄市長、縣市長、議員女性參選率（女性候選人占所有候選人比例）也明顯攀高，直轄市長、縣市長總比率更創歷史新高。

直轄市/縣市長女性候選人比例

直轄市/縣市議員女性候選人比例

女性縣市長參選率逐屆攀升，但全台仍有不少縣市從未有女性當選縣市長；基隆市更是直到今年才頭一遭出現女性市長候選人。今年的屏東縣長參選人周春米、台北市長參選人黃珊珊，基隆市長參選人陳薇仲，紛紛喊出要寫下歷史紀錄、成為該縣市「第一個女性市長／縣長」。

攤開縣市長參選名單，國民黨、民進黨兩大陣營今年也將在3個縣市出現「女女對決」，競逐縣長之位。

藍綠兩黨女女對決

由於中選會選舉資料庫僅公開1994年以後的數據，為了配合時代背景更全面地檢視女性選將的參政情形，中央社媒體實驗室回溯整理從1991年解除動員戡亂時期臨時條款以來，女性選將的戰績，一起來看看30年來政治環境的變化如何影響女性參政。