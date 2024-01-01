負責掌管廳內財務的委員許振耀住在這一帶70餘年，從沒想過關帝廳會有這樣的轉變。在他印象裡，以前總是靜悄悄的，廟公甚至有空才開門，跟外界沒什麼聯繫。直到2012年的正殿漏水，來到歷史的轉捩點。

這些珍貴的藝術資產在這裡已經很久了，只是在2016年修復完成前，因為年代久遠，加上香火煙熏，變得漆黑、破舊，光采盡失。來到廟裡的人不知道國家級的文物就在眼前，如入寶山空手回。修復之後，口耳相傳加上媒體報導，愈來愈多人專程前來，來拜廟，也來欣賞愈來愈稀罕的傳統廟宇之美。

「台南旅遊網」說，這座關帝廳的鑑賞重點包括：薪傳獎大師潘麗水繪製的門神、書法名家朱玖瑩與黃國書的對聯，以及乾隆年間的匾額等藝術收藏。

台灣氣候潮濕，廟宇的木作構造維護不易，30年一小修，50年一大修，是常見的事。整修廟宇需考量兩大面向：結構與裝飾彩繪。關帝廳當時決定將部分結構更新，但裝飾彩繪是否須全數保存，卻陷入兩難。

許振耀回憶，當時正殿漏水的地方就在主神關公頭上的天花板，為了避免神像受損，廟方人員先幫關公穿上雨衣，再爬上屋頂查看，發現樑柱遭白蟻蛀蝕嚴重，隨時有塌陷的可能。

當時廟裡8成以上的彩繪都因風化或是煙熏而損壞，只能依稀辨識出6片門神為潘麗水所繪製，柱上的書法則是書法名家朱玖瑩、黃國書的真跡。雖然經由紅外線和手繪描圖考證，發現其他漆黑的作品也極有可能是潘麗水的創作，廟裡還是分裂成重繪、修復兩派。

不管是重繪，還是修復，都不是廟方能夠獨力支應的，需要對外募款。

許振耀表示，向民眾募款是大事，在10年前修廟都是「畫新的」，要說服居民捐款復原「烏嘛嘛」的彩繪並不容易，但唯有原貌修復，才能保存大師手藝。

關帝廳並非潘麗水唯一的宮廟彩繪，但主張修復派認為，關帝廳是潘麗水早期的作品，筆觸、墨線、顏色不假徒弟、工班之手，由他親力親為的機率很高，是其珍貴之處。最終，關帝廳放手一搏，決定全殿彩繪修復，光是6片門，估計修復工期就要1年半，當時的新聞報導說這「創下府城修復時間最長的紀錄」。