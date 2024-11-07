從商人到狂人 川普重返白宮攀權力高峰寫歷史

從政前的川普是張揚的億萬富豪，從政後的他兩度掀起紅潮創歷史，將自己推上全球權力高峰。如果第一任期是川普初登世界舞台的前菜，第二任期絕對會是他政治路最賣力、最不羈的演出。