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川普強勢回歸白宮完整解析
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那個男人回來了！紐時預測美國內政外交全面翻轉
美國前總統川普明年1月重返白宮執政，共和黨也贏得參議院過半席次，堪稱大勝。紐約時報分析，川普回鍋後可能厲行打擊移民、指示司法部起訴對手、擴張總統職權、引發貿易戰、縮減美軍在歐洲的規模。
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民主黨為何總統國會雙輸
美國副總統賀錦麗宣布接受敗選，自覺意外慘敗的民主黨在白宮與國會雙輸，年邁的總統拜登拖累、賀錦麗自身條件不佳、民主黨大老欠社會連結等都成為被檢討的戰犯；面對川普回歸，民主黨需釐清民粹與菁英主義，民主價值與顧飯碗之間的平衡。
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川普主義從未消失
臨危受命為民主黨披掛上陣的賀錦麗，一如部分黨內人士早前預料在搖擺州全數敗陣，普選票也大幅流失。過去8年美國社會持續籠罩在川普主義下，連續4位民主黨候選人都是法律專家，菁英形象與中產勞工選民欠缺連結，選後都面臨衝擊。
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對台灣影響
川普選前曾提出台灣應付美國保護費，學者認為未來美方將會更強調台灣自主提升防衛能力的責任，要求分攤更多軍事支出。而川普一向反全球化，主張貿易保護主義，對未來4年台美雙邊經貿往來可能增添變數。
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中國準備迎接更多競爭
隨著共和黨總統候選人川普自行宣布打敗民主黨對手賀錦麗、贏得美國總統大選的勝利，中國準備迎接未來4年在貿易、科技與安全方面更加激烈的美中超級大國競爭。
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聯合國準備面臨更多動盪
聯合國秘書長古特瑞斯表示，他已準備好與美國總統當選人川普合作，即便川普上一任期內曾批評聯合國、刪砍資助預算的舊事可能重演。
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歐盟候任國防執委：勢必得強化自主防衛能力
歐盟主流圈的「川普焦慮」之一，是美國對歐洲的安全保障力道恐將減弱。未來將負責歐盟防衛政策的候任執委庫比柳斯指出，可預期未來美國戰略重點將大幅聚焦在中國，因此歐盟勢必得強化本身的自主防衛能力。
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貿易戰疑慮 影響民眾荷包
川普揚言將針對所有進口貨課徵10%至20%關稅，其中對中國進口貨課徵高達60%到100%的關稅，此舉為物價變化帶來不確定性。
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