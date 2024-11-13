0.3秒的判斷 眨眼瞬間決定打擊成敗

160公里等級的球速到底快到什麼程度？有打者這樣形容：「感覺投手一出手，球就已經到本壘板，連動都動不了」；也有人描述為「來不及看就被三振」。2000年，耶魯大學物理系教授Robert Adair在美國科學促進會發表他對投球及打者反應時間的研究，以145公里的球速為例，從投手丘到距離18.44公尺外的本壘板，只需要0.46秒。

在這不到半秒鐘的時間裡，Adair認為最初的0.1秒相當關鍵。打者在投手出手的那一瞬間，要集中注意力看清楚球種、球路，然後立即思考要不要揮棒、該往什麼方向揮棒。由於揮棒本身至少需0.15秒，因此打者從看見球到做出判斷，要在0.3秒內完成，才有時間讓身體反應。在這嚴苛的時間下，Adair認為打者要擊中145公里以上的速球，根本是「不可能的任務」。