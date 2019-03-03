更多編輯台推薦新聞：
北部蟑螂對3殺蟲劑有中抗藥性 環署教防治原則
生活

北部蟑螂對3殺蟲劑有中抗藥性 環署教防治原則

泰國首位變性總理候選人 寶琳為下一代挺身而出
國際

泰國首位變性總理候選人 寶琳為下一代挺身而出

專訪／黃向羣盼北農沒有政治 只有民生
生活

專訪／黃向羣盼北農沒有政治 只有民生

費德瑞百冠之路淬鍊18年 曾經輕狂成就完美
運動

費德瑞百冠之路淬鍊18年 曾經輕狂成就完美

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

杜絕訛詐 中國：絕不讓醫保基金成新唐僧肉

最新更新：2019/03/03 21:23

（中央社台北3日電）針對詐騙醫保問題日益嚴重，中國國家醫療保障局長胡靜林今天表示，去年9月展開的打擊欺詐騙保專項行動，已挽回基金損失超過人民幣10億元，絕不讓醫保基金成為新的「唐僧肉」。

中國第13屆全國政協第2次會議3日下午在北京人民大會堂開幕，國家醫療保障局長胡靜林在會後的「部長通道」採訪時間，回答媒體提問時特別強調，欺詐騙保問題「是比較嚴重的，也是相當普遍的」。

醫療保險基金是為保障職工的基本醫療，由醫療保險經辦機構按政府有關規定，向單位和個人籌集用於職工基本醫療保險的專項基金。但近年頻頻出現定點（指定合作）醫藥機構，出現欺詐騙取醫療費用的問題。

胡靜林表示，去年9月開展的打擊欺詐騙保專項行動，已查處違法違規定點醫藥機構6.6萬家；其中，解除協議1284家，移送司法偵辦127家。

他指出，還查處了違法違規的參保個人2.4萬人，移送司法487人。專項行動挽回了大量醫保基金的流失，初步估計超過人民幣10億元（約新台幣45億元）。

胡靜林表示，專項行動取得一些效果，在有些騙保問題嚴重的地區和醫療機構，就診人數和報銷金額成斷崖式下降。但形勢依然非常嚴峻，還要繼續出重拳、出硬招、打硬仗。

他強調，未來要加強內部監管，對醫保系統內部參與騙保的不法分子，也要嚴厲查處，絕不姑息。要堅決維護好醫保基金的安全，絕不讓醫保基金成為新的「唐僧肉」。

對於把救命救急的好藥納入醫保一事，胡靜林表示，現正全力改革醫保目錄管理辦法，建立醫保目錄動態調整機制，並啟動2019年目錄調整工作；「預計9月份完成，因為涉及的面比較多，涉及到藥品的量也比較大，任務還是比較艱巨的」。（編輯：林克倫）1080303

地機族