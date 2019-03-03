杜絕訛詐 中國：絕不讓醫保基金成新唐僧肉

（中央社台北3日電）針對詐騙醫保問題日益嚴重，中國國家醫療保障局長胡靜林今天表示，去年9月展開的打擊欺詐騙保專項行動，已挽回基金損失超過人民幣10億元，絕不讓醫保基金成為新的「唐僧肉」。

中國第13屆全國政協第2次會議3日下午在北京人民大會堂開幕，國家醫療保障局長胡靜林在會後的「部長通道」採訪時間，回答媒體提問時特別強調，欺詐騙保問題「是比較嚴重的，也是相當普遍的」。

醫療保險基金是為保障職工的基本醫療，由醫療保險經辦機構按政府有關規定，向單位和個人籌集用於職工基本醫療保險的專項基金。但近年頻頻出現定點（指定合作）醫藥機構，出現欺詐騙取醫療費用的問題。

胡靜林表示，去年9月開展的打擊欺詐騙保專項行動，已查處違法違規定點醫藥機構6.6萬家；其中，解除協議1284家，移送司法偵辦127家。

他指出，還查處了違法違規的參保個人2.4萬人，移送司法487人。專項行動挽回了大量醫保基金的流失，初步估計超過人民幣10億元（約新台幣45億元）。

胡靜林表示，專項行動取得一些效果，在有些騙保問題嚴重的地區和醫療機構，就診人數和報銷金額成斷崖式下降。但形勢依然非常嚴峻，還要繼續出重拳、出硬招、打硬仗。

他強調，未來要加強內部監管，對醫保系統內部參與騙保的不法分子，也要嚴厲查處，絕不姑息。要堅決維護好醫保基金的安全，絕不讓醫保基金成為新的「唐僧肉」。

對於把救命救急的好藥納入醫保一事，胡靜林表示，現正全力改革醫保目錄管理辦法，建立醫保目錄動態調整機制，並啟動2019年目錄調整工作；「預計9月份完成，因為涉及的面比較多，涉及到藥品的量也比較大，任務還是比較艱巨的」。（編輯：林克倫）1080303