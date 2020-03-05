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中國：非洲豬瘟與高致病禽流感疫情總體平穩

最新更新：2020/03/05 17:15

（中央社記者林克倫北京5日電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）影響動物防疫部署，中國農業部下午表示，今年的非洲豬瘟和高致病性禽流感疫情總體平穩，將因地制宜創新工作方式，不給武漢肺炎疫情防控添亂。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「不失時機抓好春季農業生產工作」記者會，農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海回答提問時，作上述表示。

他指出，2019年全年共發生非洲豬瘟疫情63起，其中家豬60起、野豬3起；去年同期發生12起非洲豬瘟疫情、今年是1起，相比發生強度大幅降低。

在禽流感部分，他表示，今年全中國通報4起野鳥和2起家禽高致病性禽流感疫情，發病強度與近幾年的平均水準基本一致；經過專家會商和綜合研判，今年高致病性禽流感疫情形勢總體是平穩的。

楊振海指出，由通報的非洲豬瘟和禽流感疫情看，今年發生的疫情再次提醒，重大動物疫病的病原種類多、分布廣，特別是非洲豬瘟病毒汙染面很大，中國養殖密度又比較高，加上邊境線很長，野生動物活動不宜掌控，疫情風險始終是存在的。

他強調，防控工作任何時候都不能放鬆。下一步工作重點有3方面，一是防好非洲豬瘟，二是做好春季免疫，全力防控高致病性禽流感和口蹄疫等動物疫病，三是指導各地認真落實剛發布的2020年版非洲豬瘟和高致病性禽流感疫情應對實施方案。

楊振海指出，當前落實防疫主要是受新型冠狀病毒疫情影響，動物防疫人員人手不足，防疫活動受限，已要求各地農業農村部門因地制宜創新工作方式方法，落實到養殖場戶，確保疫情平穩，不給新冠肺炎疫情防控添亂。（編輯：張淑伶）1090305

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