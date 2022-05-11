中國4月份汽車產銷重跌逾46% 特斯拉出口掛零

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中國防疫堅持「動態清零」嚴重衝擊其位居全球第一的汽車業。據陸媒11日報導，4月份汽車產量比去年同期重跌46.1%；銷量重跌47.6%。圖為上汽集團臨港乘用車工廠。（中新社提供）中央社 111年5月11日

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（中央社台北11日電）中國防疫堅持「動態清零」嚴重衝擊其位居全球第1的汽車業。據發布，中國大陸4月份汽車產量比去年同期重跌46.1%；銷量重跌47.6%。特斯拉中國4月份出口因此掛零。

界面新聞報導，據中國汽車工業協會發布，中國大陸4月份汽車產銷分別完成120.5萬輛和118.1萬輛，比3月分別重跌46.2%和47.1%；比去年同期分別重跌46.1%和47.6%。

今年1至4月，中國大陸汽車產銷分別完成769.0萬輛和769.1萬輛，也比去年同期下跌10.5%和12.1%。

因上海封城兩度停工的特斯拉中國，也陷入交付困境，4月份銷量比3月暴跌97.7%。

據澎湃新聞，特斯拉上海超級工廠4月生產1萬757輛，但銷量僅為1512輛，一般特斯拉在每季的第一個月都以出口業務為主，這次上海疫情帶來的物流停運，直接導致特斯拉中國出口掛零。

報導指出，不只是特斯拉，嚴重依賴上海及長江三角洲地區零組件供應商的汽車廠商都不好過，例如蔚來和理想，兩家的4月份銷量不僅跌破萬輛，還直接遭到腰斬。

從前10名的零售銷量排名來看，比亞迪汽車憑藉自身較強的上下游供應鏈整合能力，抵禦了疫情的衝擊，成為了4月車市的贏家。

數據顯示，比亞迪以10.5萬輛登上銷量榜首，也是前10大車企中唯一實現成長的廠商。常年第1的一汽大眾降至第2，吉林疫情爆發帶來的10多天工廠停工停產導致其銷量近乎腰斬。

上汽通用以及上汽大眾在上海疫情的影響下，銷量繼續大幅下滑，跌幅均超過50%，繼續失守原本第2、第3的排名，甚至掉出前5名。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110511