中國貪官刑滿獲釋 高調擺桌慶生遭批不知羞恥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）自由亞洲電台（RFA）24日報導，中國網絡廣傳影片顯示，廣西省貪官徐炳松刑滿獲釋後，高調擺桌慶81歲大壽，座上賓還有多位同樣刑滿獲釋的貪官，看不下去的中國網友痛批毫無羞恥感。

報導說，原玉林市委書記及廣西壯族自治區副主席徐炳松刑滿獲釋後，不久前擺桌找來親朋好友慶生日，同樣刑滿獲釋的欽州市委書記俞芳林等人也受邀，席間徐炳松還逐一介紹在座出獄的貪官們，各人喜形於色。

報導指出，畫面顯示，當天約席開10餘桌，氣氛熱烈，徐炳松致詞說，到場的都是親朋好友，還有以往共識的親密同志，包括好搭檔俞芳林，甚至還唱名某司令原本打算出席，更點名多位前市委書記、自治區官員等人。

徐炳松表示：「哎呀，我是時刻銘記在心，這情義啊，無法用金錢衡量、無法用金錢衡量...。」

他還說：「想開一點，對不對？睡完覺以後，記得起床，不記得起床很麻煩，希望在座各位摯愛親朋好友跟我一樣，愉快到老年…。」

主持餐會的女主持人則表示：「感謝祖國、強大的祖國，給我80年安定的生活，要謝謝過去的親人、哥哥養大我，哥17歲養我長大，我4歲沒有媽、8歲沒有爸，他們說我是孤兒...。」

根據中國刑事辯護大律師網「原廣西壯族自治區副主席徐炳松受賄案」及中新社報導，徐炳松畢業於清華大學，1993年當選廣西壯族自治區副主席，歷任廣西貴縣書記、玉林市委書記等。

他擔任廣西壯族自治區副主席期間，利用職務之便，為他人謀利益，先後7次收受他人財物共計人民幣55萬元（約新台幣244萬元），1999年12月30日二審判徐炳松無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收財產10萬元。

另據中國百度百科，俞芳林原廣西欽州市委書記、市人大常委會主任，2000年11月3日因涉賄及鉅額財產來源不明，一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收全部個人財產及受賄所得2百零3萬餘元。

又因俞芳林觸犯鉅額財產來源不明罪，判處有期徒刑5年，追繳財產差額188萬餘元。兩罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。

目前人在台灣的中國異議人士龔與劍受訪說，在中國即使被判無期徒刑，只要坐牢滿2年表現良好，一般可獲減刑為有期徒刑20年，所以關22年就能獲釋。

台灣教授協會副會長陳俐甫受訪說，關滿20年的中國貪官，自認已付法律代價，何況他沒把共犯結構咬出來，反而變成其他人欠當事人，所以出獄後的慶生算是答謝，他當然不會感到羞恥。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110625