九二共識有爭議 國台辦推系列講座短片

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（中央社記者張淑伶北京18日電）中國大陸方面堅持「九二共識」是兩岸對話的政治基礎。中共20大今秋將舉行之前，國台辦今天起在社群平台微博上發布「『九二共識』系列微講座」短片，一共8集。

微博帳號「國台辦發布」發文宣稱，堅持「九二共識」 、反對「台獨」，是兩岸關係和平發展的政治基礎。

這篇發文稱，民進黨2016年重新上台執政後，拒不承認「九二共識」及其核心意涵，否認兩岸同屬一個中國的根本性質；國台辦以微講座形式，分享8個有關「九二共識」的話題，「希望幫助兩岸民眾進一步增進對『九二共識』的瞭解，認識它的核心意涵」。

今天的短片內容是談「『九二共識』是如何達成的」。

在台灣方面，總統蔡英文2016年在就職演說中表示，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解」，尊重此歷史事實。

她並表示，1992年之後，20多年來雙方交流、協商所累積形成的現狀與成果，兩岸都應該共同珍惜與維護，並在這個既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。

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1992年，台灣海基會與大陸海協會在香港會談，為了能讓後續事務性協商繼續，雙方就「一個中國」論題及其內涵討論。這個過程形成了雙方不同立場、不同解讀但也有些許交集的見解，2000年被時任陸委會主委蘇起稱為「九二共識」。前總統陳水扁曾稱之為「沒有共識的共識」。

國民黨主席朱立倫今年6月訪美時也表示，「九二共識」是兩方的建設性、創造性模糊，是「沒有共識的共識」。（編輯：陳沛冰）1110718