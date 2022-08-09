北京家長掏百萬元購收藏卡寵兒 監管盲盒聲浪起

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（中央社台北9日電）一名北京家長聲稱花了人民幣近200萬元（約新台幣880萬元）購買收藏卡，作為孩子的「社交貨幣」，卻始終「少一張卡」，質疑商家盲盒行銷濫售。專家建議，盲盒類產品銷售需定全國性法規。

據中新經緯9日報導，一名北京家長指出，前後陸續花了200萬元抽奧特曼卡（台譯：超人力霸王），一方面是為了滿足兒子的喜歡；另一方面是作為社交貨幣，開拓兒子人際圈，但卻始終未能填滿蒐集冊，踏入了一個錢坑。

這名北京家長有能力花費200萬元，這並不多見，不過確實有多名家長直指，每次帶孩子去旗艦店買卡，單次開銷幾乎都在千元以上。

另一名家長說，小區內的小朋友們都會於傍晚在樓下交換卡片，先前在二手平台上買了卡片給孩子去交換，沒想到被嘲笑使用盜版，且被指責耍賴。第3名家長則說，孩子拿了盜版卡片去交換，結果被其他小朋友嘲諷，讓孩子當眾大哭。

奧特曼卡採盲盒銷售方式，一個包裝內有多張卡片，消費者在購買時不會知道內有哪些卡片。報導引述多名相關領域專家意見表示，未成年人對於類似被炒熱的產品會有好奇心，這種噱頭式行銷讓未成年人盲目購買、謀取暴利，建議這類盲盒類產品銷售應制定全國性法規。

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江指出，這類盲盒抓住未成年人、年輕人追求個性化的特點，故意製造所謂的「全套」、「唯一」等噱頭，吸引盲目消費、謀取暴利。

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中國家庭教育學會兒童教育專家宗春山公開表示，未成年人對於盲盒的抵禦能力較低，目前未對這類盲盒類產品銷售制定全國性法規。

21世紀教育研究院院長熊丙奇說，孩子總有好奇心，當商家把某個產品炒熱後，缺乏消費意識的孩子就會趨之若鶩，家長必須履行監護人責任，明確地告訴孩子哪些東西可以買、哪些東西不可以買，培養孩子的消費意識和消費觀念。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110809