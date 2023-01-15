雷丁汽車遭逼虛報產值 網友：中國經濟嚴重灌水

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（中央社台北15日電）中國雷丁汽車創始人李國欣舉報山東官員，指被逼虛報產值人民幣46.83億元（約新台幣206億元），官方宣布成立聯合調查組查核；中國網友表示，中國經濟灌水，想增多少就增多少。

1月14日，雷丁汽車創始人李國欣發布影片及實名舉報信，具體檢舉山東濰坊市昌樂縣現任縣委書記王驍「一把手霸權」，稱其為彰顯地方政績，逼迫雷丁汽車2022年有10個月虛報企業工業產值及銷售產值46.83億元。且自2022年3月起，逼迫雷丁等當地大企業虛報企業工業產值和銷售產值數百億元。

檢舉信稱，地方政府決定企業生存，作為企業創始人既擔心得罪王驍，又擔心被列為「統計失信企業」後影響企業徵信，權衡利弊後萬般無奈只能按照王驍要求上報數據。王驍的霸權主義逼迫企業造假，新官不理舊賬，讓本土企業寒心，更讓外來企業喪膽。

這封檢舉信及影片立即在中國網路上引起熱議，並登上微博熱搜。

有中國網友表示，「一個縣就能夠虛報如此產值，顯見中國經濟灌水，想增多少就增多少」，另還有網友說，「要求企業虛報產值，完全就是地方政府為了業績的常規手段而已」、「公開的秘密，大大小小企業都被要求報高GDP」。

14日晚間，濰坊市人民政府發布消息稱，針對雷丁汽車集團創始人實名舉報濰坊市昌樂縣委主要負責人一事，山東省已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況，依法依規處理。

雷丁汽車是在濰坊發展起來的企業，據陸媒「證券時報」今天報導，雷丁汽車成立於2008年，最初主要經營項目是低速電動車。當時市場中競爭者並不多，雷丁汽車迅速占領市場，在低速電動車領域打開了知名度和影響力，後來透過併購進入新能源車產業。

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2022年，雷丁發展陷入了困境，資金鏈出現危機。公司當年11月宣布完成A輪融資，整體融資規模為32億元。據悉，此輪融資由濰坊市濰城西部投資發展集團領投，山東省市國有資本、產業和民營資本跟投。

在舉報信中，李國欣也提到了這筆融資，稱2022年7月，由昌樂縣政府擔保用於收購的貸款陸續到期後，王驍不再給雷丁汽車續貸，幾經溝通後仍然無果。隨後，公司透過外部資本投資實現了32億元的融資，但截止目前，融資的資金並沒有按照約定如期到位。（編輯：唐佩君/李雅雯）1120115