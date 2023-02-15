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中國2/18恢復簽發韓國公民短期簽證

2023/2/15 10:40
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（中央社台北15日電）中國駐韓國使領館今天宣布，自2月18日起，恢復簽發韓國公民赴中國訪問、商務、過境等短期簽證；中韓近2個月來因入境防疫措施引發的外交風波漸趨緩和。

綜合陸媒中國新聞網、央視等報導，據中國駐韓國大使館官微消息，自2月18日起，中國駐韓國使領館恢復簽發韓國公民赴華訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。

韓國2月10日宣布，評估中國疫情流行已過高峰，2月11日起恢復向自中國入境者發放短期簽證後，中國進一步採取正面措施回應。

中國去年12月大幅調整防疫政策，染疫人數激增，並在1月8日放寬邊境，全球諸多國家不敢大意。韓國政府1月2日即暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並針對入境的中國旅客要求脖子掛上黃牌。

中方不滿認為韓方採取歧視措施，隨後也宣布暫停簽發韓國公民赴中短期簽證，並暫停自韓人員赴中過境免簽政策。

雙方針對性的防疫賽一路延長，韓國1月27日再宣布，決定將停辦中國公民簽證措施延長到2月28日。對此，中國政府決定從2月1日起對自韓乘機入境中國的旅客實施COVID-19落地檢。

在相互恢復簽發短期簽證後，韓中雙方近期你來我往的防疫限制措施，所引發的外交風波漸趨緩和。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120215

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