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清算聆訊3月登場 恆大與境外債權人談判仍卡關

2023/2/28 18:27
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（中央社記者吳柏緯上海28日電）中國地產商恆大遭債權人向香港高等法院提出清算申請，下一場清算申請聆訊定於3月下旬舉行。外媒報導，恆大與境外債權人協商卡關，境內外的債權人對債權優先順序也有衝突。

2022年6月24日，恆大債權人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited向香港高等法院提出清算申請，涉及金額為港幣8.625億元（約新台幣32.6億元）。同年11月，恆大在首次聆訊時成功說服法院，得以展延時間並與債權人談判，當時裁定在今年3月下旬再次舉行聆訊。

據華爾街日報引述知情人士指出，恆大與境外債權人的談判不如預期，來自境外債權人的壓力也越來越大。

這名知情人士說，目前恆大與境外債權人的一大爭論焦點圍繞於「恆大是否能用境外資產償還境內債務」。中國境內的債權人要求恆大使用在香港和其他地方的部分資產償還境內債務，這樣的方針將令境內與境外債權人發生直接衝突。

原本恆大和境外債權人的談判過程已稱不上順利，再加上這樣的爭端，如雪上加霜。

除此之外，由於未來境外債權人可能會被要求接受股票、新發行的債券等方式替代現行債務，因此恆大必須要證明這些有價證券的價值，並且和境外債權人達成協議。

報導提到，隨著聆訊的時間步步逼近，恆大若無法和境外債權人達成共識，最晚必須在3月6日前遞交相關證據，才能說服法院再次接受展延。（編輯：邱國強）1120228

#恆大
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