中國房市一片低迷 成都房價逆境上揚漲幅飆

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（中央社台北19日電）中國房市處於弱復甦，成都房價則是逆境上揚。成都2月份新房價格年增8.6%、中古屋價格年增9.2%，增幅超越其他城市，這和經濟成長、人口激增、房市調控政策等因素有關。

中國國家統計局日前公布70個大中城市房價表現。成都2月份新房價格較去年同期上漲8.6%、中古屋價格較去年同期增加9.2%，漲幅雙雙創下全國第一，高於其他城市；成都新房、中古屋價格連續14個月上漲。

證券時報19日報導，整體房市處於弱復甦，成都房價在逆境中走強，可從經濟成長、人口激增和房市調控政策等幾個層面看。

成都2022年國內生產毛額（GDP）破人民幣2兆元（約新台幣8.9兆元），2022年成都居民人均可支配收入4萬7948元，高出全國人均可支配收入1萬798元。

上市公司數量也能說明地方經濟以及富豪數量，數據顯示，目前在A股市場，成都上市公司合計有116家，數量位居全國第8位；總市值達1.39兆元，位居全國第9位。

成都去年A股IPO上市數量達15家公司，僅次於北京、上海、深圳、蘇州，且和廣州、杭州並列全國第5位。2021年，成都在A股市場上合計有14家公司IPO上市，IPO數量位居全國第7位。

成都人口在過去10年暴增712萬人，增量全國第一。四川省統計局資料顯示，2021年末成都常住人口為2119.2萬人，成為中國第4個常住人口超過2000萬人的超大城市；成都常住人口中，近半數為14至45歲青年人口。

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除了成都房價持續創新高，成交量也有爆發跡象。成都市住房和城鄉建設局數據顯示，成都中古屋2月成交量將近1.91萬間，年增160.43%，創下歷史最高；成交量遠超過北京、廣州和深圳。

報導提到，在成交量、成交價齊升背後，房市調控政策放鬆或為主因。成都對於房市鬆綁政策微調幾乎貫穿去年一整年，包括人才購房、公積金提取、自有住房出租購房資格、多孩購房資格、父母投靠落戶購房資格、中古房帶押過戶等政策。（編輯：李雅雯／陳沛冰）1120319