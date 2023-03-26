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績效薪資被拖欠3年 江西百名中學教師拉布條討薪

2023/3/26 18:21
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（中央社台北26日電）江西省樂平市樂平中學約100名教師不滿績效薪資被拖欠3年，使總薪資不及隔鄰區縣教師，23日齊聚校門口抗議，要求補發薪資並應同城同酬。中共樂平市委書記林衞春為此親臨現場安撫情緒。

綜合網路訊息及星島日報報導，樂平中學約100名教師23日一齊戴著口罩站成數排，高高舉起以白紙列印的訴求書，並拉出紅底黃字的抗議橫幅，站在學校門口齊聲高呼口號。在鏡頭前望去，一時間讓人有「白紙運動」重現的錯覺。

網路影片畫面顯示，參與抗議的樂平中學教師拉出的2條橫幅，分別印有「訴求和景德鎮教師同工同酬，補發拖欠績效工資」及「與浮梁同工同酬、同城同酬，落實教師績效工資」的字樣，教師們並一同高聲喊出橫幅上的口號。

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抗議教師們並要求，管轄樂平市的景德鎮市應依「再窮不能窮教育」的精神，讓樂平市中小學教師與景德市轄下其他區縣教師同工同酬，且要及時補發2020年至今積欠的績效薪資，並將績效薪資納入每月總薪資發放。

網路訊息顯示，樂平市委書記林衞春23日中午率領相關官員趕往現場，但現場同時已有大批警察現身。林衛春並向現場的教師們喊話說，「如果大家信任我，我建議大家到裡面禮堂去商量」。但教師們則高聲回應：「我們站着聆聽」。（編輯：邱國強）1120326

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