網路業不再吃香 中國名校畢業生投入製造業漸增

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（中央社台北2日電）統計顯示，由若干中國學府公布的畢業生就業數據分析，應屆畢業生從事網路業的比例下降，但投入製造業的比例大幅攀升。

騰訊新聞官方帳號「谷雨實驗室」今天報導，以西安交大為例，去年這所學校的畢業生投身網路業比例較前年減少逾10%，但製造業則攀升10%，超過網路和教育，成為最多畢業生的就業選項。

相較於趨於飽和的網路大廠，受新能源汽車帶動的製造業近幾年一直擴張徵才，像是銷量第一的比亞迪，去年校招總人數達3萬1800人，比前年翻倍，招募對象以機械工程、材料科學與工程等攸關新能源車的人才為主。

總體而論，由2021至2023年中國的應屆畢業生就職行業分布調查顯示，相較之下，即使網路產業的職缺仍居首，但比例連降2年，分別是20.32%、19.01%與17.70%。

機械製造業連三年居第3，但占比漸增分別是5.53%、7.78%和8.57%，而房地產和金融業的新增職缺數皆跌落前5名。

至於畢業生選擇就業的城市，以上海占比17.41%居冠，其次是北京不到12%，深圳是10%，略高於廣州的9%。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1130202