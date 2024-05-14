安徽動物園20隻東北虎死亡 專家籲制定動物福利法

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（中央社記者呂佳蓉北京14日電）中國安徽阜陽野生動物園遭揭發出現大量動物死亡。陸媒訪問專家指出，呼籲官方制定「動物福利法」，達不到相關條件的動物園需停業關門，法定代表人與主管要承擔法律責任。

陸媒「中國慈善家」雜誌13日報導，阜陽野生動物園在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎。並且因動物園經營權糾紛的影響，導致大量野生動物死亡，其中包括20隻東北虎、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物。

目前阜陽市成立了調查組。另據阜陽野生動物園公告，5月13日至15日閉園3天，16日正常營業。

陸媒澎湃新聞訪問湖南三珍虎園創始人朱豫剛、中國動物園專家楊毅，兩人均呼籲官方盡快頒布「動物福利法」。

楊毅指出，中國有「野生動物保護法」，禁止盜獵，捕殺、食用野外的野生動物，但無法保護動物園裡的動物。國外有「動物福利法」，動物園達不到相關條件，需要停業甚至關門，相關法定代表人、主管要承擔法律責任。

楊毅指出，「動物福利法」涵蓋農場動物、實驗動物、家庭動物和動物園圈養動物等。

他認為，中國在這一塊是有缺失的，所以才會有這種情況，另有許多虐狗虐貓事件，目前也只能從道德上進行譴責，呼籲應盡快制定與頒布「動物福利法」。

朱豫剛指出，想馴養、繁殖東北虎，需要立項、施工圖紙審查、安全評估等方面都要做到位。阜陽野生動物園出租和租借動物的雙方，存在經營糾紛，這更加苦了這些動物。

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他認為，許多動物園急功近利，只想賺錢，忽視了動物的基本福利，對動物是一種傷害，起不到保護的作用。

公開資料顯示，阜陽野生動物園是一家民營動物園，運營方為安徽七彩野生動物樂園有限公司。據國家林業和草原局發出的文件顯示，早在2018年9月11日，該局就對七彩公司做出「不具備人工繁育東北虎、亞洲象和孟加拉虎相應的場所和設施條件」的決定。（編輯：廖文綺）1130514