加拿大撤銷對中國航班限制 加航12月開始增加航班

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（中央社台北30日電）中國官媒央視新聞今天報導，加拿大運輸署當地時間28日在官網發表公告，撤銷2022年對中國的航空公司頒布的航班限制，包括禁止北京直飛加拿大客運航班。加拿大航空公司計劃今年12月開始增加溫哥華直飛上海航班。

據報導，加拿大運輸署公告稱，加拿大交通部長24日撤銷了2022年2月3日頒布的中國航空公司每週飛往加拿大總計不超6個往返定期客運航班及禁止北京直飛加拿大客運航班等限制措施。

公告稱，自今年10月25日起，移除對中國國際航空、首都航空、東方航空、南方航空、海南航空、四川航空、廈門航空等的限制條件。

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每日經濟新聞今天引述中國民用航空局消息，加拿大航空公司計劃自今年12月7日起將目前溫哥華直飛上海往返航班，由每週4班增至每週7班；自2025年1月15日起恢復運營溫哥華直飛北京往返航班每週7班。

中國民用航空局表示，經中加民航部門多輪磋商，中加雙方航空公司正式啟動直航增班工作。中方航空公司目前也在加快申請增加航班。中加雙方航空公司增加直達航班將有助滿足雙方人員往來和經貿需求，推動中加航空運輸市場進一步恢復。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1131030