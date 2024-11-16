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有話要說？陸媒：上海路面「操」字成年輕人打卡點

2024/11/16 16:05
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（中央社台北16日電）上海浦東新區東方明珠塔附近道路一處地面噴漆「消防操作登高場地」的黃色字體，近來許多中國年輕人爭相前往與當中的「操」字拍照，該地也因而成為新晉的網紅打卡點，引發民眾熱議。

綜合瀟湘晨報等陸媒今天報導，這一個新的打卡地位於浦東新區正大廣場旁，與東方明珠塔相鄰。將手機或是相機以廣角模式拍照，得以將地板上的「操」字與東方明珠納入照片當中。

在中國社交平台小紅書、微博上，年輕的男男女女與之拍照，宣布這是上海的新地標。這種現象引起了網友的關注與熱議，有許多人認為年輕人的行為「低俗」，並且會對形象造成不良影響。

但是許多年輕人不那麼認為並在網路上回應，「什麼叫不雅？單獨一個『操』字就不雅了？」這些前來打卡的年輕人或側躺於該字旁，或比出各種手勢，跟上這股趨勢。

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陸媒致電給上海浦東新區陸家嘴街道辦事處，詢問對於該處出現熱門打卡景點如何看待？工作人員僅回應，「你說的這個情況我們不是很了解，會去再了解一下」。

有分析說，中國面臨經濟放緩、消費降級、失業率居高不下等問題。年輕人似以放飛自我的方式表達、宣洩對社會的不滿，近期河南鄭州就有學生夜騎至開封，由於人數眾多擠滿道路，隨後遭到官方禁止，當地共享單車到最後全面停運。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131116

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