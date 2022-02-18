李元佳、謝德慶工作室 倫敦白教堂美術館春展登場

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（中央社記者王寶兒台北18日電）英國倫敦「白教堂美術館」（Whitechapel Gallery）將在24日推出春季特展「藝術家工作室百年回首1920-2020」，經文化部促成，已故藝術家李元佳及藝術家謝德慶的工作室也名列其中。

駐英國代表處文化組長陳斌全今天透過文化部新聞稿表示，白教堂美術館與其所在的位置，在藝術圈具指標意義。文化部今年也支持策展人赴台進行田野研究。未來也會針對白教堂美術館的強項之一「藝術家錄像創作」發展更多交流機會。

「藝術家工作室百年回首1920-2020」特展（A Century of Artist’s Studio 1920-2020），以藝術家工作室的公共性及私人紀錄為兩大面向，藉空間再現、相關文件、動態影像和作品，反映藝術家的創作空間如何隨現代化過程，受到社會資本分配的影響，並彰顯不同型態的工作室如何激發藝術家的無限可能。

不少知名藝術家的工作室列入特展中，包含畢卡索、席勒、安迪沃荷等，還有當代藝術家威立德．貝西蒂（Walead Beshty）、麗莎．布萊斯（Lisa Brice）與凱利．詹姆斯．馬歇爾（Kerry James Marshall）等人。

同樣納入展覽名單中的李元佳，是台灣抽象畫、觀念藝術的開拓者之一，他在戰後隨國民政府來台，60年代赴歐發展，在英國度過餘生，並在北英格蘭鄉間以農舍改建，打造以自己為名的美術館，且開放鄰近居民加入參與創作。

白教堂美術館春季特展也將以李元佳設立的「李元佳美術館」（LYC Museum & Art Gallery）為介紹重點。

謝德慶將以「一年行為演出」作品參展，這項作品由謝德慶在1978至1986年間，各以一年為演出時間，陸續完成5件。他將自己的生命過程轉化為藝術創作。

策展團隊指出，謝德慶的創作空間蘊藏於自己的生命中，與一般容易想見的實體工作室相較，是另一種抽象存在的創作孕育體。（編輯：屈享平）1110218