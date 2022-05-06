阿宅變心理師 瑪那熊當3年工具人10分鐘覺醒

（中央社記者張若瑤台北6日電）心理師瑪那熊專攻人際關係與教人脫單、脫魯，是網路聲量前20大「人氣心理師」，大學他當工具人3年，直到有天被女生10分鐘打槍，才驚覺自己必須改變。瑪那熊錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分析XYZ世代的愛情觀。

瑪那熊本名陳家維，念大學時是「阿宅」，沒上課就在宿舍打電動到凌晨吃宵夜，不在意外表與說話方式，整個人看起來很邋遢懶散，沒交過女友的他，內心深信「脫單是靠緣分」。

周遭的朋友慢慢有了交往的對象，瑪那熊也試著和異性接觸，卻總是被打槍。後來他開始用討好的方式，希望能被喜歡，「我請客送三餐，像免錢的外送員」。有次女同學在學期結束的6月要換宿舍，他自告奮勇從沒有電梯的3樓搬家具，當所有東西都打包上車後，女同學只和瑪那熊說了聲「謝謝」就離開，連新家住哪都沒讓他知道。

這樣的模式維持了3年，瑪那熊始終沒遇上欣賞他的人，朋友看不下去介紹其他學校的女生給他，兩人約在台北的咖啡廳見面，結果才聊不到10分鐘，女生主動提出有事必須先走，「我問她唸什麼系？修幾學分？有參加社團嗎？是不是住新北？住新北哪裡？」

一連串像身家調查式的提問，讓這場會面沒結果，也讓瑪那熊醒悟，談戀愛不能只靠緣分或心底揣想總會遇到對的人，他得先自我提升不足的能力，「改變邋遢的外在形象與學會怎麼聊天互動」。

下定決心後，本來讀歷史與教育的瑪那熊，大四開始輔修心理系學分，碩班直攻心理諮商相關系所，逼自己走出宿舍，參加社團與壘球校隊，不穿OverSize的衣服，控制飲食調整作息，1年減掉10幾公斤，「實戰經驗很重要，就算被拒絕，仍得試著交朋友」。

雖然初期還是沒自信，忍不住當工具人，又照三餐問候對方，「那個年代用MSN，我每天上線提醒她氣象如何：聽說今天會下雷陣雨，出門記得帶傘喔！明天天氣好像也不太好，要注意安全喔！」過度熱切舉動，讓這名與瑪那熊一起修通識課的女同學受不了，直白婉拒他的關心。

「我算運氣好，有醒過來，很多阿宅覺得不斷討好對方，當工具人默默守護著，對方就會感動，但這種美好想像不太可能發生。」瑪那熊坦言，工具人常常嘴裡說不求回報，「你開心、我開心」這句話是假的，工具人想要的回報就是感情的交換，「我做那麼多，為什麼不能多聊一下？你應該要和我出去約會了吧？」

成為諮商師之後，瑪那熊接觸最多的是1980年代初至1990年代末出生的「Y世代」，他們受1960年代中至1970年末出生的「X世代」影響最深，不斷被灌輸「找個工作努力賺錢，就能交到女朋友」的觀念，但卻造成為數最多30歲以上還「母胎單身」的現象。

反倒是1997年之後到2010年初出生的「Z世代」，認識人的管道比前2個時代多元，對於關係較貪心，不太會遵循長輩期待或受限於男女性別與年齡限制。「前陣子幫朋友主持了一場聯誼叫『阿姨，我不想努力了』，報名限定40幾歲的女性，和28歲以下的男性，竟然真的辦成了，一堆人來參加。」瑪那熊分析，Z世代通常會覺得先試了再說，以實際行動從經驗中找出自己要什麼。

另外，近年網路上也掀起一種「女性都愛強者」的論述，這些提倡者對關係的看法比較悲觀，認為若進入一段關係中，男性只要展現出一絲脆弱，就會被女性鄙視且拋棄，「他們鼓勵男性不要對另一半透露生活中遇到的挫折或不順，才能在關係中占有主導地位」。瑪那熊表示，這類人不重視溝通，把關係失敗都歸咎為「女性很現實」，這只會讓他們更留不住關係。

數位時代興起的交友APP、用演算法配對完美情人、AI戀愛教練設定好的「AI感」甜言蜜語……，這些建立在「算計文化」上的「高效率」雲端愛情模式，其實反映了整個社會的哪些深淺層的情緒？這些內容將在6日「空中小客廳」播出，或可上中央社YouTube（https://youtu.be/rLEY_1D30Tg）觀看全影音專訪。

另外，科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，將是我們這個世代無法迴避的課題。

「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

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3月聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇/香港人的出埃及記」之一（https://reurl.cc/2DGAlm）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）；4月聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇/公共的善如何永續」（https://reurl.cc/55k5GG）。5月聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「世紀之疫下的數位愛情」。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月2日推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架，明（7）日將上架第2集。（編輯：張芷瑄）1110506