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馬格蘭攝影通訊社主席 12月推全台首檔個展

2024/11/22 18:11
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（中央社記者王寶兒台北22日電）馬格蘭攝影通訊社主席密德爾（Cristina De Middel）台灣首檔個展，12月將於新竹絕版影像館展出，她以紀實結合概念攝影的創作模式享譽國際，此次個展將帶來非洲太空人等系列作。

馬格蘭攝影通訊社創立於1947年，拍攝主題涉獵廣泛，為世界留下許多重要且經典的影像紀錄。現任主席密德爾過去在擔任10年新聞攝影師後，將紀實創作轉向概念性手法，並持續受邀策劃多檔攝影節，自2022年起，她成為馬格蘭攝影通訊社的成員，並擔任主席。

絕版影像館今天透過新聞稿表示，相信觀眾將會在展覽中欣賞到馬格蘭攝影師典型的紀實風格，並感受到密德爾當代獨特的表現手法。她的作品融合了令人著迷的魔幻現實主義，這也是她在當代攝影界中脫穎而出的原因之一。

密德爾全台首檔個展「地核、地殼與月球」全由密德爾親自策劃，展覽將以她廣為人知的系列作品非洲太空人（The Afronauts,2012）開場，該作品是有關尚比亞共和國未竟太空計劃的虛構敘事。

尚比亞共和國未竟太空計劃由科學家恩科洛索（Edward Makuka Nkoloso）於1964年創立，目標是讓尚比亞共和國成為第1個登上月球和火星的國家。密德爾則以影像將科學家的期盼具象化，結合編導攝影與真實、虛構的文獻，作品範圍涵蓋逼真的太空船、神秘的風景到精心製作的鮮豔太空服。

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展中另將呈現探討人類生存的「晚安，人民」（Boa Noite Povo,2019）系列作，呈現巴西巴伊亞當地野生、家養動物在大西洋森林和家園中的生活場景；還有最新系列作「前往中心之旅」（Journey to the Center），該作品於今年法國阿爾勒攝影節首度亮相，並巡展至中國廈門、新加坡等地，透過影像，密德爾將穿越墨西哥的中美洲移民路線比喻為一場勇敢的旅程，而非絕望的逃亡。

密德爾個展「地核、地殼與月球」12月7日起將於新竹絕版影像館展出至2025年2月15日。（編輯：陳政偉）1131122

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