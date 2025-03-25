史天慕譯蕉王吳振瑞 入圍美國筆會翻譯獎

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）台灣軟實力再度在國際發光，由譯者史天慕翻譯李旺台小說「蕉王吳振瑞」，繼入圍美國Foreword雜誌獨立出版獎後，日前又入圍美國筆會文學獎「翻譯獎」。

根據鏡文學發布新聞稿，美國筆會文學獎21日公布各獎項初選名單，「蕉王吳振瑞」確定入圍「翻譯獎」初選名單。

原著作者李旺台表示：「我寫小說，一心想寫好台灣，寫好台灣人。能讓外國人真切地了解台灣，很是開心。」

史天慕表示，「小說呈現威權體制下對人民的侵害與控制，能跨越時代，更與每個人息息相關，讀者能在其中對應身處的政治與社會環境，反思社會應該要如何維持公平、正義與良善。書中主角在低潮中，卻依然照顧更弱勢的人，積極尋找改變的機會，也展現台灣人的堅毅與韌性。」

史天慕期待「蕉王吳振瑞」能讓更多國際讀者，深入了解台灣的歷史傷痛與成就。

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「蕉王吳振瑞」描述出身屏東的農家子弟打造香蕉王國，卻意外捲入政爭，被控貪污、背信、剝削蕉農，因而入獄，出獄後官方雖派人私下道歉，也有人要為他平反，他卻選擇遠走他鄉，最終在日本度過晚年。

美國筆會文學獎於1963年創辦，為國際重要文學獎項，這次是繼2023年石岱崙翻譯陳思宏「鬼地方」之後，鏡文學出版品再次入圍同一獎項。（編輯：李亨山）1140325