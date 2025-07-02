歷史與藝術交織 嘉義培桂堂展洪瑞麟礦工作品

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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）已故畫家洪瑞麟的18幅礦工系列作品，今天起於嘉義縣新港鄉培桂堂展出至明年6月28日。培桂堂老宅與洪瑞麟動人畫作相互輝映，彷彿穿越時光讓觀眾悠遊在歷史與藝術之間。

洪瑞麟礦工系列作品展「同伴」今天開幕，由嘉義縣文化觀光局與新港文教基金會共同主辦，縣長翁章梁、新港文教基金會董事長陳永華、前新港文教基金會董事長陳錦煌、民進黨縣議員黃啟豪、林秀琴及新港鄉長葉孟龍都前往觀展。

策展人谷浩宇導覽指出，展出18幅作品中，有16件是新港文教基金會成立初期典藏畫作，另2件是洪瑞麟家屬提供的1976年速寫「工作後浴場」及1946年油畫「礦工萬仔」。

谷浩宇表示，18幅作品都以礦工生活為主題，筆觸粗獷有力、墨色沉鬱深刻，展現藝術家對人性尊嚴與勞動價值的深刻凝視，令人動容。

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文觀局指出，培桂堂是一座結合閩式、日式及西式元素的近百年建築，此次展件陳設於客廳、臥室、廚房及浴廁間，並將空間與畫作內容相搭配，如在浴廁間展示「工作後浴場」及一幅礦工洗澡的速寫，產生歷史建物與藝術相互交織的效果。

展覽期間免費參觀，培桂堂新娘房將定時播放由國立台灣美術館製作的紀錄片「如光前行－洪瑞麟」，透過珍貴影像與訪談，完整呈現這名「礦工畫家」的生命歷程與創作精神。（編輯：張雅淨）1140702