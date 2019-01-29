紡拓會率團赴美洲參展 搶機能布料商機

（中央社記者韋樞台北29日電）紡拓會年前率團分赴哥倫比亞和美國，搶攻當地和周邊國家的機能布料市場。紡拓會表示，現場品牌商買主對台灣參展商明確表達採購意願，估計現場和後續可為台廠帶來百萬美元商機。

紡拓會率團參加南美地區最專業紡織布副料展─哥倫比亞紡織展(Colombiatex de las Americas)甫於1月22至24日在哥國第2大城美德因(Medellin)市展出，紡拓會率帛諦、曆德、帝鴻徠、大宇等展出各類男女裝梭織及針織布料、印花布及機能性運動布料。

紡拓會展後問卷統計，現場接單超過10萬美元，未來預估可為台灣廠商帶來超過百萬美元商機。

紡拓會指出，哥國紡織展為第31屆展出，共計23國616家業者參展，主要來自墨西哥、巴西、葡萄牙、印度等地，亞洲國家僅印度及台灣獲大會准設國家館，在一位難求的哥展實屬難得。

台灣館以明亮的流行色搭配開放空間展出各類機能性及流行性產品，參觀者多為哥國進口商及經銷商，國際買主有來自鄰近南美國家如巴西、秘魯、阿根廷、厄瓜多及中美洲國家如巴拿馬、薩爾瓦多及瓜地馬拉等，印證此展為台灣進入開發中南美洲市場商機的最佳商展平台。

哥倫比亞是拉美國家中紡織成衣產業最具製造技術及經濟力的國家，近年來經濟表現相較周邊國家更穩健，這次展覽的採購情況頗佳，尤其喜好花色鮮豔、顏色繽紛的印花布及各類機能性運動布料，且有品牌商買主對這次台灣參展商明確表達採購意願，顯示未來哥國市場採購實力不容小覷。

另外台廠靠著強大的機能布料進攻全球最大的高爾夫產業盛會─美國PGA高爾夫用品展(PGA Merchandise Show)。甫於25日才結束的展覽有1000家公司和品牌參與展出，吸引來自90國4萬多名業界人士參觀。台灣館展出各類適合高爾夫服裝的機能及休閒類針梭織布料、成衣及配件，許多知名品牌的採購主管、設計師、採購代理等均來台灣館廠商攤位參觀洽談。

紡拓會說，美國是全球高爾夫用品消費國，在布料應用方面，各大品牌更全面性使用機能性布料，以提供高爾夫揮桿時所需要的靈活性和舒適性；透氣、吸濕快乾、抗UV為球衫的三大元素，抗菌及涼爽感也是賣點；在布料設計上，提花、條紋、漸層等變化則為不同喜好的消費者展現球場上的時尚感。（編輯：郭萍英）1080129