克宮：美籍投資人被捕不至影響俄羅斯投資環境

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，私募基金Baring Vostok美籍創辦人卡維遭控詐欺並被羈押一事，應不至於「影響俄羅斯的投資環境」。

莫斯科市中心巴斯曼（Basmanny）區域法院16日裁定，將卡維（Michael Calvey）羈押至4月13日。法官認為他有逃亡嫌疑。

卡維遭檢方指控觸犯俄羅斯刑法第154條第4項「鉅額詐欺」。14日與他一同在莫斯科遭逮捕的還有另外5人，2人來自Baring Vostok所投資企業，3名來自投資基金本身，其中包括法國籍金融市場業務經理德爾帕（Phillipe Delpal）。所有人已陸續遭裁定羈押。

俄羅斯檢方指控卡維和夥伴聯手不法侵占25億盧布（約3750萬美元）。卡維主張，相關指控純屬子虛烏有，目的是對他施壓，以影響投資糾紛調解結果。

卡維表示，他已將所創辦基金與基金投資的銀行Vostochny Express（Vostochny）間的商業糾紛交由位於倫敦的仲裁法庭處理。他認為，詐欺指控的背後動機是對基金施壓，以期它放棄仲裁主張，或者是為了阻撓銀行為解決財務困境新釋出股權。

俄羅斯司法調查單位表示，卡維控制的一家公司為清償對Vostochny的25億盧布債務，2017年和目前同遭羈押的共謀者聯手以高於市場行情的價格將在盧森堡註冊一個集團的59.9%的股份賣給銀行。

根據俄羅斯媒體報導，針對卡維的詐欺指控立基於聯邦安全局（FSB）提供的資料，而告發者則是與卡維所創基金在處理Vostochny銀行股份上意見不合的股東阿維提湘（Artem Avetisyan）。

阿維提湘頗有來頭。他在俄羅斯政府2011年設立，以優化投資環境和推動產業升級創新等為使命的非營利組織「策略計畫局」（Agency for Strategic Initiatives）擔任經理，總統蒲亭（Vladimir Putin）則是這個組織的監事主席。

俄羅斯獨立新聞網媒The Bell引述知情人士報導，阿維提湘在國安單位頗有人脈，與他交情良好者包括前聯邦安全局局長、國家安全會議（Security Council）祕書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）的兒子。

不過，自1990年代即深耕俄羅斯的私募基金Baring Vostok在當地商業和政治圈也有不少支持者，包括東歐地區最大銀行俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛雷夫（German Gref），和俄國網路科技巨擘Yandex的共同創辦人和集團領導人沃羅茲（Arkadiy Volozh），他們近日陸續公開發言，肯定基金多年來的專業表現。

培斯科夫今天也指出，卡維和蒲亭曾在各大經濟論壇上數次照面，且克宮了解卡維在國際場合「一直為俄羅斯市場的投資吸引力說話」。

The Bell指出，卡維被捕一案再度證明，國內問題和投資環境遭忽視對俄羅斯經濟的殺傷力遠較國際制裁為大。（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）1080219